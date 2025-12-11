A Bajnokok Ligája és az öt „törpe": meglepetésre képesek, továbbjutásra már nem

Van olyan szituáció, amikor Dávid ugyan csatákban győzhet, de a háború megnyerésére egyszerűen nem képes Góliát ellen. Az idei évre már véget ért a küzdelem a Bajnokok Ligája alapszakaszában – januárban még két, igencsak izgalmas fordulót rendeznek –, és már hat meccset követően tökéletesen látható, hogy a nagy pénzt jelentő BL-szereplés a „kiscsapatok” számára nem fog folytatódni a tavaszi, egyenes kieséses szakaszban. Mondhatni, sajnos szokás szerint. Igaz, lesz olyan csapat, aki több pénzt nyer majd így is, mint amennyibe a teljes kerete kerül, ám az igazi húsos fazék egyelőre még messze van tőlük.

A Pafosz történelmet ír a Bajnokok Ligája-szereplésével, a Villarreal legyőzése például igazi bravúr volt a ciprusi csapattól (Fotó: NurPhoto/Danil Shamkin)

A Bajnokok Ligája kazah újonca és a ciprusi bajnok még így is csúcsbevételhez jut

Amikor kialakult a BL főtáblája, a szurkolók pofozógépként tekintettek olyan csapatokra, akiknek már a jelenléte is csodaszámba ment. A kazah bajnok, a Kajrat Almati története során először jutott ilyen magasságokba, és egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy érdemtelenül. Ugyanis a BL-selejtezőben négy kört teljesített sikerrel, és a szakértők már az első fordulóban előre kiejtették őket.

Kajrat Almati BL-selejtezők (2025/26)

O. Ljubjana (szlovén) 2-0, 1-1

Kuopio (finn) 0-2, 3-0

Slovan Bratislava (szlovák) 1-0, 0-1 (büntetőkkel)

Celtic Glasgow (skót) 0-0, 0-0, büntetőkkel

A bravúros szerepléssel a Transfermarkt adatai alapján 16,05 millió eurót érő csapat az alapszakaszban eddig szerzett egy pontjával és négy rúgott góljával több pénzt kereshet a BL-kaland végén, mint amennyit összesen ér. Kissé megilletődötten kezdték a főtáblás szereplést – a Sporting (1-4) és a Real (0-5) alaposan kitömte őket –, ám utána jött a hazai pontszerzés (Pafosz, 0-0), majd az Inter (1-2), a Köbenhavn (2-3) és az Olimpiakosz (0-1) is alig tudta legyőzni őket. Legközelebb a Club Brugge látogat el Almatiba, így akár az első győzelmet is megszerezhetik a kazahok, akiknek maximális célja az lehet, hogy ne az utolsó helyen zárják az alapszakaszt.

A ciprusi Pafosz gárdája szintén újonc a Bajnokok Ligája ezen szakaszában, ám ők sokkal jobban szerepelnek, mint a kazah bajnok. A Transfermarkt adatai alapján a csapat összeértéke már 26,28 millió euró, és a nekik csak három sikeres selejtezőt kellett megvívniuk annak érdekében, hogy átlépjék álmaik kapuját:

a Maccabi Tel-Avivon, a Dinamo Kijeven és a Crvena zvezdán át jutottak be az alapszakaszba.

Ott viszont alaposan belehúztak, ugyanis előbb legyőzték a Villarrealt, majd pontot szereztek a Monaco, az Olimpiakosz és a Kajrat ellen, és a már meglévő hat pontjukkal még az esetleges továbbjutásról sem kell lemondaniuk, hiszen a már említett, még továbbjutó helyen álló Köbenhavn mindössze egy ponttal áll előttük.