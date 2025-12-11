Bajnokok LigájakiscsapatPafoszKajratalapszakaszQarabagKöbenhavn

A Bajnokok Ligája és az öt „törpe": meglepetésre képesek, továbbjutásra már nem

Amióta csak öntudatra ébredt az ember, ha egy küzdelmet látott, mindig is a kisebb, a gyengébb győzelméért, sikeréért szurkolt. Így van ez a Bajnokok Ligája alapszakaszában is, amikor az óriásokhoz képest szerény költségvetésű kiscsapatok sokszor okoznak meglepetést, ám a végén, amikor kiosztják a továbbjutó helyeket, már egyikük sincs ott a legjobb 24 között. Ugyan még két fordulóval a vége előtt a magyar szurkolók által jól ismert Qarabag, valamint a dán Köbenhavn a tavaszi szereplést jelentő 22. és 24. helyen áll, de a sorsolásukat látva annak van nagy valószínűsége, hogy január végén ők is csatlakozni fognak a többi „törpéhez”.

Molnár László
2025. 12. 11. 11:44
A Qarabag gárdája akár még a BL alapszakaszából is továbbjuthat
A Qarabag gárdája akár még a BL alapszakaszából is továbbjuthat Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE Forrás: AFP
Van olyan szituáció, amikor Dávid ugyan csatákban győzhet, de a háború megnyerésére egyszerűen nem képes Góliát ellen. Az idei évre már véget ért a küzdelem a Bajnokok Ligája alapszakaszában – januárban még két, igencsak izgalmas fordulót rendeznek –, és már hat meccset követően tökéletesen látható, hogy a nagy pénzt jelentő BL-szereplés a „kiscsapatok” számára nem fog folytatódni a tavaszi, egyenes kieséses szakaszban. Mondhatni, sajnos szokás szerint. Igaz, lesz olyan csapat, aki több pénzt nyer majd így is, mint amennyibe a teljes kerete kerül, ám az igazi húsos fazék egyelőre még messze van tőlük.

A Pafos történelmet ír a Bajnokok Ligája-szereplésével, a Villarreal legyőzése például igazi bravúr volt a ciprusi csapattól
A Pafosz történelmet ír a Bajnokok Ligája-szereplésével, a Villarreal legyőzése például igazi bravúr volt a ciprusi csapattól (Fotó: NurPhoto/Danil Shamkin)

A Bajnokok Ligája kazah újonca és a ciprusi bajnok még így is csúcsbevételhez jut

Amikor kialakult a BL főtáblája, a szurkolók pofozógépként tekintettek olyan csapatokra, akiknek már a jelenléte is csodaszámba ment. A kazah bajnok, a Kajrat Almati története során először jutott ilyen magasságokba, és egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy érdemtelenül. Ugyanis a BL-selejtezőben négy kört teljesített sikerrel, és a szakértők már az első fordulóban előre kiejtették őket.

Kajrat Almati BL-selejtezők (2025/26)

  • O. Ljubjana (szlovén) 2-0, 1-1
  • Kuopio (finn) 0-2, 3-0
  • Slovan Bratislava (szlovák) 1-0, 0-1 (büntetőkkel)
  • Celtic Glasgow (skót) 0-0, 0-0, büntetőkkel

A bravúros szerepléssel a Transfermarkt adatai alapján 16,05 millió eurót érő csapat az alapszakaszban eddig szerzett egy pontjával és négy rúgott góljával több pénzt kereshet a BL-kaland végén, mint amennyit összesen ér. Kissé megilletődötten kezdték a főtáblás szereplést – a Sporting (1-4) és a Real (0-5) alaposan kitömte őket –, ám utána jött a hazai pontszerzés (Pafosz, 0-0), majd az Inter (1-2), a Köbenhavn (2-3) és az Olimpiakosz (0-1) is alig tudta legyőzni őket. Legközelebb a Club Brugge látogat el Almatiba, így akár az első győzelmet is megszerezhetik a kazahok, akiknek maximális célja az lehet, hogy ne az utolsó helyen zárják az alapszakaszt.

A ciprusi Pafosz gárdája szintén újonc a Bajnokok Ligája ezen szakaszában, ám ők sokkal jobban szerepelnek, mint a kazah bajnok. A Transfermarkt adatai alapján a csapat összeértéke már 26,28 millió euró, és a nekik csak három sikeres selejtezőt kellett megvívniuk annak érdekében, hogy átlépjék álmaik kapuját: 

a Maccabi Tel-Avivon, a Dinamo Kijeven és a Crvena zvezdán át jutottak be az alapszakaszba. 

Ott viszont alaposan belehúztak, ugyanis előbb legyőzték a Villarrealt, majd pontot szereztek a Monaco, az Olimpiakosz és a Kajrat ellen, és a már meglévő hat pontjukkal még az esetleges továbbjutásról sem kell lemondaniuk, hiszen a már említett, még továbbjutó helyen álló Köbenhavn mindössze egy ponttal áll előttük. 

A Bodø/Glimt gárdája története első BL-alapszakasz szereplésére is büszke lehet
A Bodø/Glimt gárdája története első BL-alapszakasz szereplésére is büszke lehet (Fotó: NurPhoto/Giuseppe Maffia)

A Bodø/Glimt tavaly az Európa-ligában már bemutatkozott a szurkolóknak

A norvég kiscsapat nevét a tavalyi, Európa-liga kiírásban már megtanulta a világ, amikor sokak döbbenetére a sorozat elődöntőjéig meneteltek – a végső győztes Tottenham állította meg őket –, igaz, már a 2021/22-es Konferencialigában is eljutottak a negyeddöntőig, de akkor ezt még a véletlen számlájára írták a szurkolók. A jelenlegi idényben viszont megint szintet léptek, és a 60,73 millió eurót érő gárda immár – történetük során először – bejutott a BL alapszakaszába, a selejtezők negyedik körében a Sturm Grazot kiejtve. Úgy tűnik azonban, hogy a Bajnokok Ligája első lépésre nem megugorható a norvégoknak, ugyanis eddig győzelem nélkül, 3-3 döntetlennel és vereséggel állnak.

  • Slavia Praha 2-2
  • Tottenham 2-2
  • Galatasaray 1-3
  • Monaco 0-1
  • Juventus 2-3
  • Dortmund 2-2

Mivel a sorsolás az utolsó két fordulóban finoman szólva sem egyszerű a számukra – a Manchester City és az Atlético Madrid tornyosul előttük –, az a valószínű, hogy győzelem nélkül fejezik be az első BL-alapszakasz szereplésüket.

A Bajnokok Ligája tabellájának élmezőnye:

  1. Arsenal 18 pont, 17-1-es gólkülönbség
  2. Bayern München 15 pont, 18-7
  3. Paris Saint-Germain 13 pont, 19-8
  4. Manchester City 13 pont, 12-6
  5. Atalanta 13 pont, 8-6 
  6. Internazionale 12 pont 12-4
  7. Real Madrid 12 pont, 13-7
  8. Atlético Madrid 12 pont, 15-12 
  9. Liverpool 12 pont, 11-8
  10. Borussia Dortmund 11 pont, 19-13
  11. Tottenham Hotspur 11 pont, 13-7

A teljes tabellát ide kattintva tekintheti meg.

Ketten még továbbjutó helyen várják a folytatást

A dán FC Köbenhavn gárdája viszont nemcsak járt már a Bajnokok Ligája főtábláján, de a 2010/11-es idényben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe is bejutottak, miután a csoportjukban a második helyen végeztek. Nos, a jelenleg 75,35 millió eurót érő csapat három selejtezőkör sikeres megvívását követően jutott el a BL alapszakaszába, ahol jelenleg a továbbjutást érő 24. helyen áll. 

BL-alapszakasz (2025/26)

  • 6 meccs, 2 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség
  • 24. hely, 7 pont

Érdemes megjegyezni velük kapcsolatban, hogy a Leverkusen elleni döntetlen (2-2) után háromszor is kikaptak – Qarabag (0-2), Dortmund (2-4), Tottenham (0-4) –, majd talpra állva kétszer is nyerni tudtak: a Kajratot és a Villarrealt egyaránt 3-2-re legyőzve. Túl sok esélyt nem adnak a dánoknak a továbbjutásra, ugyanis a Napoli és a Barcelona ellen lépnek pályára januárban.

Az azeri Qarabag nevét sajnos jól ismerjük, ugyanis éppen a Ferencváros testén át (3-1, 2-3) jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Sokan a Kajrathoz hasonlóan pofozógépet láttak a csapatban, ám ennek ellenére igencsak bravúrosan kezdték a szereplésüket: 

  • előbb Lisszabonban legyőzték kétgólos hátrányból a Benficát (3-2), 
  • majd hazai pályán a Köbenhavn gárdáját (2-0), 
  • a klubvilágbajnok Chelsea ellen is 2-2-re végeztek. 

Azonban a lendület elfogyott, és a Bilbao (1-3), a Napoli (0-2) és az Ajax (2-4) már erősnek bizonyult az azeriek számára. 

Ugyan az eddig szerzett 7 pontjukkal a 22., még továbbjutást érő helyen állnak, januárban a Frankfurt elleni hazai, illetve a Liverpool elleni idegenbeli meccsen kellene megszerezniük a szükséges pontokat a tavaszi folytatáshoz. 

Amennyiben legyőzik a frankfurtiakat, akkor megtörténhet a csoda, ugyanis 10 ponttal már szinte nem lehet kiesni. 

