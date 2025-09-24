Megérkezett A menyasszony hátborzongató előzetese + videó

A menyasszonyt James Whale klasszikusa, a Frankenstein menyasszonya, valamint Mary Shelley 1818-as Frankenstein-regénye inspirálta. A címszerepet Buckley alakítja, míg Bale Frankenstein szörnyét kelti életre. A szereplőgárdában megtaláljuk Penélope Cruzt (Myrna), Annette Beninget, Peter Sarsgaardot, Julianne Hough-t és Jake Gyllenhaalt is – írja a Variety.com cikke.

A menyasszony főszereplői, Christian Bale és Jessie Buckley (Fotó: Warner Bros.)

A menyasszony egy újabb Frankenstein-történet

A menyasszony hivatalos szinopszisa így szól:

Egy magányos Frankenstein az 1930-as évek Chicagójába utazik, hogy Dr. Euphronius segítségét kérje, aki társat készíthet számára. Ketten együtt új életet lehelnek egy meggyilkolt fiatal nőbe – így születik meg A menyasszony. Ám ő túlnő mindazon, amit bárki elképzelt: veszélyes románc lobban lángra, magára vonja a rendőrség figyelmét, és egy vad, radikális társadalmi mozgalmat indít el.

2024 áprilisában Maggie Gyllenhaal megosztotta az első werkfotókat, köztük egy kameratesztet, amelyen Bale teljes Frankenstein-sminkben látható. A film stábjához olyan nevek csatlakoztak, mint a Joker operatőre, Lawrence Sher, a Hamupipőke Oscar-díjas jelmeztervezője, Sandy Powell, valamint az Elvis látványtervezője, Karen Murphy.

A menyasszony Gyllenhaal második rendezése: debütáló filmje, a The Lost Daughter (Az elveszett lány) három Oscar-jelölést kapott, és szintén Buckleyval és Sarsgaarddal készült.

A menyasszony csak az egyik a készülő Frankenstein-adaptációk közül: a Netflixen érkezik majd Guillermo del Toro változata, amelyben az Eufória és a Saltburn sztárja, Jacob Elordi alakítja az újraélesztett szörnyet. Del Toro filmjében olyan színészek szerepelnek, mint Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance és Christoph Waltz.

A Warner Bros. mozibemutatója 2026. március 6-án lesz.