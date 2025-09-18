horrorYoutubeelőzetes

Hátborzongató képsorokat rögzített a több mint kétmillió feliratkozóval rendelkező youtuber

Hamarosan láthatjuk a rémisztő felvételeket. Chris Stuckmann első nagyjátékfilmjében egy videós stáb eltűnése után nyomoznak, a Shelby Oaks – A gonosz nyomában október 30-tól a mozikban.

Chris Stuckmann amerikai youtuber és filmkritikus első professzionális nagyjátékfilmje a Shelby Oaks – A gonosz nyomában. A több mint kétmillió feliratkozóval rendelkező Stuckmannt elmondása szerint M. Night Shyamalan Jelek című filmje indította el azon az úton, hogy filmkészítő legyen, de rajta kívül olyan rendezők voltak még hatással rá, mint George Lucas, Steven Spielberg és Christopher Nolan.

Shelby Oaks
A Shelby Oaks – A gonosz nyomában című film plakátja. Forrás: ADS

A YouTube-karrierjét látva nem meglepő a Shelby Oaks alapsztorija. A rejtélyes helyszínekről forgató Paranormal Paranoids nevű Youtube-csatorna Shelby Oaksba látogat, amelyet évekkel korábban rejtélyes körülmények között hagytak el lakói. Egyesek szerint egy átok miatt, mások szerint a folyamatosan romló föld miatt, de biztosat senki sem tud. A Paranormal Paranoids stábja is részese lett ennek a rejtélynek: a tagok soha nem tértek vissza a forgatásról. Mia, az egyik eltűnt stábtag testvére tizenkét éve megszállottan keresi nővérét, lassan pedig ráébred, hogy gyerekkoruk képzeletbeli démona állhat az eltűnés mögött.

A Shelby Oaks részben közösségi finanszírozásból készült, az ott összegyűjtött 650 ezer dollárral az eddigi legnagyobb támogatással bíró horrorfilmes projekt a Kickstarteren.

A főszerepben Camille Sullivant (The Disappearance) láthatjuk, mellette Brendan Sexton III (Végtelen matrjoska), Michael Beach (Kingstown polgármestere), Sarah Durn (Ahol a folyami rákok énekelnek) színészek is feltűnnek a vásznon.

 

