Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence ismét közös filmet forgat, amiben semmi sem az, aminek látszik

Az Oscar-díjas Martin Scorsese következő rendezése a What Happens at Night című kísértethistória-regény adaptációja lesz, amelyben Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence játssza a főszerepet. Scorsese és DiCaprio legendás alkotótársak, az elmúlt két évtizedben hat nagyjátékfilmet készítettek együtt, azonban Lawrence-t most először rendezi.

Forrás: Variety.com2025. 09. 21. 18:05
Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence Forrás: Netflix
Az Apple Original Films tárgyalásokat folytat a What Happens at Night finanszírozásáról és gyártásáról a StudioCanallal közösen. A Studiocanal 2023-ban szerezte meg Peter Cameron regényének jogait, Scorsese pedig producerként is csatlakozott a projekthez. A forgatókönyvet Patrick Marber írja. A produkció rangját tovább emeli, hogy két Oscar-díjas sztár, DiCaprio és Lawrence alakítja a főszerepet – írja a Variety.com cikke.

DiCaprio
Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese és Jennifer Lawrence új filmen dolgozik. Fotó: Getty Images

Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence új közös filmje egy kísértethistória

Cameron története egy amerikai házaspárról szól, akik egy furcsa, havas európai városba utaznak, hogy örökbe fogadjanak egy gyermeket.

A könyv szinopszisa így fogalmaz: 

Ez egy nehéz út, amely a rákbetegséggel küzdő feleséget végletesen kimeríti, a férj pedig attól tart, hogy a betegség miatt az árvaház megtagadja tőlük a gyermek kiadását. Megérkezésükkor a házaspár a hatalmas és hátborzongatóan kihalt Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotelbe száll meg, ahol a bár mindig nyitva tart és a hallt titokzatos alakok népesítik be – köztük egy idős, extravagáns sanzonénekesnő, egy romlott üzletember és egy rejtélyes gyógyító. Semmi sem az, aminek látszik ebben a dermesztő, zavarba ejtő világban, és minél jobban küzdenek azért, hogy hazavigyék a gyermeküket, annál kevésbé értik a saját házasságukat, önmagukat és magát az életet.

Scorsese és DiCaprio legendás alkotótársak, az elmúlt két évtizedben hat nagyjátékfilmet készítettek együtt, azonban Lawrence-t most először rendezi. Ugyanakkor a rendező producerként már részt vett Lawrence közelgő filmjében, a Die My Love-ban, amelyet Lynne Ramsay rendezett. Lawrence alakítása Oscar-esélyesnek tűnik, a film a cannes-i fesztiválon debütált, és idén ősszel kerül mozikba.

DiCaprio eközben szintén elismerő kritikákat kapott Paul Thomas Anderson One Battle After Another című filmjében nyújtott alakításáért. 

Lawrence és DiCaprio korábban már játszottak együtt Adam McKay 2021-es apokaliptikus vígjátékában, a Ne nézz fel!-ben.

 

