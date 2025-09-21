Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence ismét közös filmet forgat, amiben semmi sem az, aminek látszik

Az Apple Original Films tárgyalásokat folytat a What Happens at Night finanszírozásáról és gyártásáról a StudioCanallal közösen. A Studiocanal 2023-ban szerezte meg Peter Cameron regényének jogait, Scorsese pedig producerként is csatlakozott a projekthez. A forgatókönyvet Patrick Marber írja. A produkció rangját tovább emeli, hogy két Oscar-díjas sztár, DiCaprio és Lawrence alakítja a főszerepet – írja a Variety.com cikke.

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese és Jennifer Lawrence új filmen dolgozik. Fotó: Getty Images

Leonardo DiCaprio és Jennifer Lawrence új közös filmje egy kísértethistória

Cameron története egy amerikai házaspárról szól, akik egy furcsa, havas európai városba utaznak, hogy örökbe fogadjanak egy gyermeket.

A könyv szinopszisa így fogalmaz:

Ez egy nehéz út, amely a rákbetegséggel küzdő feleséget végletesen kimeríti, a férj pedig attól tart, hogy a betegség miatt az árvaház megtagadja tőlük a gyermek kiadását. Megérkezésükkor a házaspár a hatalmas és hátborzongatóan kihalt Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotelbe száll meg, ahol a bár mindig nyitva tart és a hallt titokzatos alakok népesítik be – köztük egy idős, extravagáns sanzonénekesnő, egy romlott üzletember és egy rejtélyes gyógyító. Semmi sem az, aminek látszik ebben a dermesztő, zavarba ejtő világban, és minél jobban küzdenek azért, hogy hazavigyék a gyermeküket, annál kevésbé értik a saját házasságukat, önmagukat és magát az életet.

Scorsese és DiCaprio legendás alkotótársak, az elmúlt két évtizedben hat nagyjátékfilmet készítettek együtt, azonban Lawrence-t most először rendezi. Ugyanakkor a rendező producerként már részt vett Lawrence közelgő filmjében, a Die My Love-ban, amelyet Lynne Ramsay rendezett. Lawrence alakítása Oscar-esélyesnek tűnik, a film a cannes-i fesztiválon debütált, és idén ősszel kerül mozikba.

DiCaprio eközben szintén elismerő kritikákat kapott Paul Thomas Anderson One Battle After Another című filmjében nyújtott alakításáért.