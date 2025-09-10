Steven Spielberg ódákat zengett Leonardo DiCaprio új filmjéről, amit háromszor is megnézett

Rendkívüli

Az ikonikus filmrendező, Steven Spielberg méltatta Paul Thomas Anderson az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) című filmjét, amelynek főszereplője Leonardo DiCaprio. Az alkotást szeptember 26-án mutatják be a mozik.

Forrás: Hollywoodreporter.com2025. 09. 10. 15:09
Leonardo DiCaprio a One Battle After Another című filmben Forrás: Warner Bros.
Steven Spielberg nagy rajongója a One Battle After Another-nek. A legendás filmrendező ódákat zengett Paul Thomas Anderson Thomas Pynchon regényéből készült adaptációjáról, miután a héten Los Angelesben részt vett egy elővetítésen – írja a Hollywoodreporter.com cikke.

Spielberg
 Steven Spielberg már háromszor megnézte a One Battle After Another című filmet Fotó: Variety Facebook-oldala

Spielberg el van ájulva DiCaprio új filmjétől

A One Battle After Another főszerepében Leonardo DiCaprio alakít egy paranoid, kiégett forradalmárt, aki eltűnt lánya (Chase Infiniti) után indul.

A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen Spielberg elárulta, hogy a filmet már háromszor látta.

Micsoda őrült film, te jó ég!

– mondta a legendás rendező, aki a filmet Stanley Kubrick 1964-es Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni című fekete komédia klasszikusához hasonlította.

Spielberg kifejtette, hogy Kubrick az armageddont használta történetmesélési eszközként, hogy elmondja a saját állítását.

És itt is van valami, ami ugyanazt az abszurd érzést váltja ki belőlünk: egyszerre veszed nagyon komolyan, de könyörögsz valami feloldozásért, valamiért, amin nevethetsz. Én idegesen végignevettem a Dr. Strangelove-ot, és itt is végignevettem az egészet, remekül szórakoztam.

Spielberg Sean Pennt is kiemelte, ez a kedvenc Sean Penn-alakítása a teljes pályafutásából.

DiCaprio már évtizedek óta szeretett volna együtt dolgozni Andersonnal – 1997-ben azonban kénytelen volt visszautasítani a Boogie Nights-ot, mert a Titanicot forgatta. Azóta többször elmondta, hogy ez élete legnagyobb bánata.

DiCaprio korábban azt mondta Andersonról: – Ő a generációm egyik legnagyobb vízióval rendelkező filmese. A filmjei a mai napig lenyűgöznek; még mindig beszélek a The Master-ről, a Boogie Nightsról, a There Will Be Bloodról, a Magnoliáról – ezek a filmek generációkon át fennmaradnak, úgyhogy egy forgatási lehetőséget vele nem lehet kihagyni.

A One Battle After Another-t szeptember 26-tól vetítik a mozik.

 

