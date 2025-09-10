Steven Spielberg ódákat zengett Leonardo DiCaprio új filmjéről, amit háromszor is megnézett

Steven Spielberg nagy rajongója a One Battle After Another-nek. A legendás filmrendező ódákat zengett Paul Thomas Anderson Thomas Pynchon regényéből készült adaptációjáról, miután a héten Los Angelesben részt vett egy elővetítésen – írja a Hollywoodreporter.com cikke.

Steven Spielberg már háromszor megnézte a One Battle After Another című filmet Fotó: Variety Facebook-oldala

Spielberg el van ájulva DiCaprio új filmjétől

A One Battle After Another főszerepében Leonardo DiCaprio alakít egy paranoid, kiégett forradalmárt, aki eltűnt lánya (Chase Infiniti) után indul.

A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen Spielberg elárulta, hogy a filmet már háromszor látta.

Micsoda őrült film, te jó ég!

– mondta a legendás rendező, aki a filmet Stanley Kubrick 1964-es Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni című fekete komédia klasszikusához hasonlította.