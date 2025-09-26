A diktatúraellenes gondolkodó öröksége

– Mit vár a konferenciától és milyen nézőpontok lesznek Arthur Koestler munkásságával kapcsolatban?

– 2005-ben volt az első és azóta is egyetlen nemzetközi szintű és színvonalú Arthur Koestler-konferencia Budapesten, a Terror Háza Múzeumban, amelyre más európai országokból is érkeztek vendégelőadók.

A köszöntő előadást Schmidt Mária főigazgató asszony tartotta. Mint fogalmazott: »azért rendeztük meg ezt a konferenciát, hogy Koestler velünk lehessen. […] Hogy hazaérkezzen.«

S az akkori előadók mindent meg is tettek Koestler méltó fogadtatásáért. Felszólalt Christian Buckard író, újságíró Berlinből, Dalos György író, történész, Faludy György Kossuth-díjas költő, az amerikai magyar emigráció emblematikus alakja, az angliai emigrációból hazatérő Tibor Fischer író, Körmendy Zsuzsanna, aki ekkor már Koestler-monográfiáján dolgozott, Petri Edit, az Edinburgh Universityn őrzött Koestler-hagyaték kutatója, a Kertész Imre Intézet által gondozott másolatokat összeválogató történész-levéltáros, Sárközi Mátyás Kossuth-díjas író, a magyar irodalom angliai tolmácsolója, Michael Scammell angol író, Irina Scherbakowa orosz történész, a sztálini Szovjetunió kutatója és Siegfried Reiprich német író, az NDK kultúrpolitikájának szakértője.

Arthur Koestler 120 éve született

Arthur Koestler-konferencia Budapesten

Október elsején szerdán a Kertész Imre Intézetben ismét vendégünk lesz Tibor Fischer és Körmendy Zsuzsanna, akik bizonyára arról is beszélnek majd, hogyan alakult Koestler életművének sorsa, értelmezése a 2005-ös tanácskozás óta.

Egész sereg fiatal kutató elemzi majd az életművet – valamennyien alapítványunk történész munkatársai: Baczoni Dorottya, Balogh Gábor és Fekete Rajmund.

Igazi szellemi-kulturális csemegét, a szokványos bölcseleti megközelítéstől eltérő tanulságokat ígér Obianuju Ekeocha nigériai orvosbiológus és John O’Sullivan, a Danube Institute elnökének előadása. Az életmű irodalmi ívét a Spartacus című debütáló Koestler-regénytől a világhírnevet hozó Sötétség délbenig Kerekes Gábor tanár úr, az ELTE docense rajzolja fel. Az én előadásom pedig a Sötétség délben magyarországi kiadástörténetére koncentrál majd egy levéltári forrásokra épülő esettanulmány formájában.