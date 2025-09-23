Rendkívüli

Magyar Nemzeti GalériaDr Bellák GáborKertész Imre Intézet

Indul a Képírók őszi évada a Kertész Imre Intézetben

A Jókai Mór és a magyar történelem című előadással indul újra a Kertész Imre Intézet nagy sikerű képzőművészeti programsorozata. A Képírók első előadásán szól lesz a Hunyadiakról, a Dunáról, a honvédekről, illúziókról, megbékélésről és sok minden másról.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 18:00
Székely Bertalan festménye Forrás: hung-art.hu
Szeptember 25-én 18 órától dr. Bellák Gábor művészettörténész, igazságügyi festményszakértő, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusának Jókai Mór és a magyar történelem című előadásával indul újra a a Kertész Imre Intézet nagy sikerű Képírók képzőművészeti programsorozata.

Képírók
A Képírók című művészettörténeti programsorozat őszi évadának első előadásán Jókai Mórról is hallhatunk

Az előadó ezúttal a kétszáz éve született Jókai Mór életművén és szavain keresztül pillant rá a magyar képzőművészet néhány jelentős alkotására, hiszen romantikus festészetünk remekművei szinte olyanok, mintha csak Jókai írta volna őket. Az előadásban szól lesz a Hunyadiakról, a Dunáról, a honvédekről, illúziókról, megbékélésről és sok minden másról.

Az esemény ideje alatt Székely Bertalan V. László és Czillei (1870) című alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a Kertész Imre Intézetben.

Ingyenes regisztráció: [email protected]

További részleteket a Kertész Imre Intézet honlapján olvashatnak.

A Kertész Imre Intézet Képírók című művészettörténeti programsorozatában dr. Bellák Gábor művészettörténész, igazságügyi festményszakértő, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa havonta tart előadást egy-egy olyan jelentős magyar művész alkotásáról, aki kapcsolódik a Kertész Imre Intézet által gondozott hagyatékokhoz, írókhoz.

 

 

