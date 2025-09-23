Indul a Képírók őszi évada a Kertész Imre Intézetben

Szeptember 25-én 18 órától dr. Bellák Gábor művészettörténész, igazságügyi festményszakértő, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusának Jókai Mór és a magyar történelem című előadásával indul újra a a Kertész Imre Intézet nagy sikerű Képírók képzőművészeti programsorozata.

A Képírók című művészettörténeti programsorozat őszi évadának első előadásán Jókai Mórról is hallhatunk

Az előadó ezúttal a kétszáz éve született Jókai Mór életművén és szavain keresztül pillant rá a magyar képzőművészet néhány jelentős alkotására, hiszen romantikus festészetünk remekművei szinte olyanok, mintha csak Jókai írta volna őket. Az előadásban szól lesz a Hunyadiakról, a Dunáról, a honvédekről, illúziókról, megbékélésről és sok minden másról.

Az esemény ideje alatt Székely Bertalan V. László és Czillei (1870) című alkotását tekinthetik meg az érdeklődők a Kertész Imre Intézetben.