Elhunyt Claudia Cardinale olasz színésznő

Claudia Cardinale szicíliai család gyermekeként született Tuniszban 1938. április 15-én, francia iskolában tanult. Eredetileg tanárnak készült, de 1957-ben megnyerte az Unitalia-Film által szervezett szépségversenyt Tunéziában, és ez belépőt jelentett számára a filmiparba. A verseny díja egy utazás volt Velencébe, ahol az olasz filmesek azonnal felfigyeltek rá. Kezdetben szinkronizálni kellett őt olasz filmekben, mert francia és szicíliai akcentusa volt.

Claudia Cardinale 1962-ben (Forrás: Wikipédia)

Claudia Cardinale egy korszak ikonja volt

Claudia Cardinale karrierjének legemlékezetesebb évei az 1960-as években jöttek el: olyan filmekben játszott, amelyek máig mérföldkövek az európai filmművészetben: A 8½ Federico Fellini legszemélyesebb alkotásai közé tartozik, A leopárdban pedig Marcello Mastroiannival játszott. Első amerikai filmje A rózsaszín párduc volt. Az 1967-es Ne verj hullámokat!-ban Tony Curtisszel szerepelt, a legjobb hollywoodi filmjének a Szerencsevadászokat tartotta.

A 1970-es években személyes és szakmai nehézségekkel is szembe kellett néznie: anyagi gondok, szakítások, valamint olyan konfliktusokkal is szembe kellett néznie a filmes kapcsolataiban, amelyek visszatartották karrierjét. De Cardinale soha nem tűnt el: dolgozott televíziós sorozatokban, európai koprodukciókban, színpadon is, és olyan projektekben vett részt, amelyekben fiatal rendezők is partnerei lettek. Ő volt az, aki félretette a sztár címet, amikor az akadályozta, hogy olyan szerepeket vállaljon, amelyek megfelelnek művészi ambícióinak.

Filmek, amelyekkel beírta magát a filmtörténetbe

Néhány további kiemelt film, amely megmutatta tehetségét különféle stílusokban:

Il bell’Antonio (1960) – Mauro Bolognini rendezésében, ahol Cardinale egy olyan asszonyt alakít, akit szépsége és személyisége tesz emlékezetessé.

The Day of the Owl (1968) – társadalmi dráma, amelyben a szicíliai maffia jelenléte áll a fókuszban, Cardinale alakítása hozzájárult a film súlyához.

Fitzcarraldo (1982, Werner Herzog) – ez már a pályájának későbbi szakasza, de még mindig ragyogó jelenlét jellemezte.