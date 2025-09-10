Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

balesetDemjén Ferencfelsőcombtörésoperációkórházslágerrehabilitáció

Demjén Ferenc már otthon lábadozik, ezt üzente a rajongóinak

Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes augusztusban szenvedett súlyos balesetet otthonában. A művészt felsőcombtörés miatt került kórházba, ahol megműtötték, állapota fokozatosan, napról napra javult. Demjén Ferencért egy ország aggódott. Nemrég érkezett a hír, hogy hazaengedték a kórházból és már otthonról üzent a rajongóinak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 15:55
Demjén Ferenc egyik korábbi koncertjén Fotó: Demjén Ferenc Facebook-oldala/Váradi Eszter
Ahogy korábban lapunk is megírta, Demjén Ferenc augusztusban súlyos balesetet szenvedett az otthonában és felsőcombtöréssel kórházba került, és ugyan az operáció sikeresen lezajlott, a rehabilitáció hosszabb időt vesz igénybe, így a rajongók nem tudhatták, mi is lesz a közeljövőre tervezett koncertek sorsa. Mások mellett Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse és Ember Márk, a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film sztárja is minél gyorsabb gyógyulást kívánt az énekesnek.

Demjén Ferenc
Remélhetőleg hamarosan színpadra állhat Demjén Ferenc. Fotó: Demjén Ferenc Facebook-oldala/Váradi Eszter

Demjén Ferenc már otthonában gyógyul

Demjén Ferenc a Facebook-oldalán megjelent videóban így szólt a rajongóihoz:

Kedves barátaim, sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon. Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozunk legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik, és nagyon-nagyon köszönöm az összes jókívánságot, az összes aggódást, az összes üdvözletet, amit eddig tőletek kaptam. Remélem, hogy vissza fogom tudni adni nektek a hiányzó koncerteket is, valamint az év végi kihagyhatatlan Aréna-koncertet, ami most már 28. alkalommal lesz. Remélem, mindenki ott lesz és jól fogjuk érezni magunkat.

 

 

