Ahogy korábban lapunk is megírta, Demjén Ferenc augusztusban súlyos balesetet szenvedett az otthonában és felsőcombtöréssel kórházba került, és ugyan az operáció sikeresen lezajlott, a rehabilitáció hosszabb időt vesz igénybe, így a rajongók nem tudhatták, mi is lesz a közeljövőre tervezett koncertek sorsa. Mások mellett Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse és Ember Márk, a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film sztárja is minél gyorsabb gyógyulást kívánt az énekesnek.
Demjén Ferenc már otthon lábadozik, ezt üzente a rajongóinak
Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes augusztusban szenvedett súlyos balesetet otthonában. A művészt felsőcombtörés miatt került kórházba, ahol megműtötték, állapota fokozatosan, napról napra javult. Demjén Ferencért egy ország aggódott. Nemrég érkezett a hír, hogy hazaengedték a kórházból és már otthonról üzent a rajongóinak.
Demjén Ferenc a Facebook-oldalán megjelent videóban így szólt a rajongóihoz:
Kedves barátaim, sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon. Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozunk legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik, és nagyon-nagyon köszönöm az összes jókívánságot, az összes aggódást, az összes üdvözletet, amit eddig tőletek kaptam. Remélem, hogy vissza fogom tudni adni nektek a hiányzó koncerteket is, valamint az év végi kihagyhatatlan Aréna-koncertet, ami most már 28. alkalommal lesz. Remélem, mindenki ott lesz és jól fogjuk érezni magunkat.
További Kultúra híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Steven Spielberg ódákat zengett Leonardo DiCaprio új filmjéről, amit háromszor is megnézett
Hamarosan mozikban a One Battle After Another.
A világ legdrágább fotográfiáját most az egyik leghíresebb múzeumban csodálhatjuk meg
Mintegy kétszáz új alkotással bővül a Met gyűjteménye.
Sodró Eliza kapta idén a Kaszás Attila-díjat
A színésznő a Radnóti Színház társulatának a tagja.
Négy és fél évvel a halála után jelent meg Siklósi Örs első szólólemeze, és olyan, mintha a sírból üzenne
Kísérteties áthallások tarkítják a Ruppótlan című albumot.
