Demjén Ferenc már otthon lábadozik, ezt üzente a rajongóinak

Kedves barátaim, sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket itthon. Rövid kórházi kezelésem után hazakerültem, de leginkább akkor leszek otthon, amikor veletek találkozunk legközelebb, ami nem olyan sokára valószínűleg megtörténik, és nagyon-nagyon köszönöm az összes jókívánságot, az összes aggódást, az összes üdvözletet, amit eddig tőletek kaptam. Remélem, hogy vissza fogom tudni adni nektek a hiányzó koncerteket is, valamint az év végi kihagyhatatlan Aréna-koncertet, ami most már 28. alkalommal lesz. Remélem, mindenki ott lesz és jól fogjuk érezni magunkat.