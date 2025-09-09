ákosmagyar filmportréfilmNFI

Megjelent az Ákos-mozifilm előzetese és az új plakát, a rajongók vastag felkiáltójelekkel adtak hangot a véleményüknek

Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző életéről szóló Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. Megérkezett a plakát és az előzetes is.

Dani Áron
2025. 09. 09. 11:56
Ákos az egyik koncertjén Fotó: Ákos Facebook-oldala/Juhász Viktor
Ákos az egyik koncertjén. Forrás: Ákos Facebook-oldala/Juhász Viktor
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben.

Részlet az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című portréfilm moziplakátjáról (Forrás: Ákos FB-oldala)

Az Ákos-sztori. Eddig. 

A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigvisz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. Egy lenyűgöző, ma is élő, formálódó életút filmje – könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal. A film előzetese cikkünk végén tekinthető meg.

A bejelentést és a film előzetesét a rajongók sem hagyták szó nélkül, nagy várakozás előzi meg a bemutatót.

„Izgatottan várjuk a közönségtalálkozó(kat) és a premier előtti vetítést! (Utoljára talán gyerekkorom karácsonyain voltam ennyire izgatott)”

„Azok a professzionális színpadképek! Világszínvonalú!”

„Azt hittem idáig, az Ákos 30 Operaházi előadására való várakozás volt a csúcs. Tévedtem. A portréfilm mindent visz!”

Ákos csaknem négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert. 1956 című dalának sorait emlékmű gránitjába vésték. Feleségével négy gyermeket nevelnek. A film bemutatója október 16-án lesz.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő.  Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.

 

