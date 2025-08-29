Kiderült, mikor állhat színpadra Demjén Ferenc

Miként azt korábban megírtuk, Demjén Ferenc súlyos balesetet szenvedett az otthonában és felsőcombtöréssel kórházba került, és ugyan az operáció sikeresen lezajlott, a rehabilitáció hosszabb időt vesz igénybe, így a rajongók nem tudhatták, mi is lesz a közeljövőre tervezett koncertek sorsa. Mások mellett Gidófalvy Attila, a Karthago billentyűse és Ember Márk, a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film sztárja is minél gyorsabb gyógyulást kívánt az énekesnek.



Demjén Ferenc rehabilitációja hamarosan a saját otthonában folytatódhat. Forrás: Facebook

A Kossuth-díjas énekes rajongói azonban most egy kicsit fellélegezhetnek, a fenti kép kíséretében Demjén menedzsmentje a következő üzenetet posztolta a Facebookon:

Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik. Az év végi Aréna koncertre pedig, régen várt meglepetéssel várunk benneteket! Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet!

Borítókép: Demjén Ferenc. Forrás: Facebook