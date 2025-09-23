Elmentünk Isztambulba és valami nagyon furcsa dolgot találtunk

Nem először jártam Isztambulban, mégis ez volt az első alkalom, hogy nem egyénileg szerveztem meg az utamat, hanem egy utazási iroda segítségével látogattam el négy napra a méltán híres török városba. Az utazást megelőzően voltak kétségeim, hogy ebben a formában ez valóban nekem való-e, a kötöttségek, a kötött programok, sokkal inkább szeretem magam kitalálni, és az adott nap hangulatához igazítani azt. Szerencsére a Mettravel azon túl, hogy egyébként török tulajdonosa van – így bíztam benne, hogy érdekes és izgalmas lesz ez a szűk négy nap –, többféle megoldást is kínál. Amit a csomag fixen tartalmazott, az a repülőút, a transzfer, a szállás négycsillagos hotelben reggelivel, a tömegközlekedéshez szükséges kártya egy bizonyos keretösszeggel (ez természetesen utántölthető), valamint az idegenvezetői kíséret, aki már a budapesti reptértől kezdve végig a csoporttal volt.

A Turkish Airlines gépe a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Fotó: Bujtás Merdzsán

A városnéző programok azonban fakultatívak voltak, így mindenki maga dönthette el, hogy szeretne-e rajtuk részt venni vagy egyénileg fedezi fel a várost. Úgy voltam vele, hogy ha már így mentem, akkor maximálisan kiveszem a részemet, így minden ilyen programra jelentkeztem és nem bántam meg. Gabriella, az idegenvezető ugyanis olyan információkat osztott meg a különböző nevezetességek felkeresésekor, amiket addig nem hallottam, pedig már többször jártam Isztambulban. Érezhető volt, hogy nagyon közel áll a szívéhez a város, és valóban, az egyik ebéd alkalmával mesélt arról, mennyire beleszeretett a városba és szabadidejében is sok időt tölt azzal, hogy lehetőleg török forrásokból még több, érdekes információt szerezzen Isztambulról, valamint a török kultúráról, amit aztán elmesél a vele együtt utazóknak is.

Mire elég három/négy nap Isztambulban?

Szerencsére Budapestről napi szinten több járat is indul a török városba, így rugalmasan kihasználható a rövid, pár napos utazás is. A Turkish Airlines napi szinten jellemzően három járatot indít Isztambulba, de a WizzAir is egy napi, és egy heti négy alkalommal induló járatot biztosít, valamint ott van még a török fapados légitársaság, a Pegasus, szintén egy naponta közlekedő, és egy heti egyszer induló járattal, igaz, ez másik, a belvárostól messzebb lévő reptérre szállítja az utasokat. Ha maximálisan ki szeretnénk használni a rendelkezésre álló néhány napot, akkor érdemes a Turkish reggel 9 órás járatával menni Isztambulba és a helyi idő szerint este fél 7-kor Budapestre induló járatával hazajönni.