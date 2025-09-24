A varázslat életre kelt a Madách Színházban – megérkezett a Jégvarázs musical

A Jégvarázs musical elképesztő látvánnyal, fülbemászó dalokkal és erős üzenetekkel robbant be a színpadra. A darab a bátorságról, az összetartásról, az igaz barátságról és az elszakíthatatlan testvéri kötelékről mesél és arról, hogy önmagunknak lenni a legnagyobb varázslat. A gyerekek lelkesen, sokszor tátott szájjal nézték a produkciót, de a felnőttek között is többen alig tudták visszatartani a könnyeiket. A gyerekeknek álomszép kaland, a felnőtteknek mélyen megérintő történet, ezáltal egy olyan szívet melengető, közös családi élmény, amire még évek múlva is emlékezni fogunk.

Elsa szerepében Zámbó Brigittát láthattuk a Jégvarázs vasárnapi premierjén. Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház

A Jégvarázs üzenete

Szirtes Tamás nyilatkozta korábban, hogy az alaptörténet, Andersen A Hókirálynő című meséje, csakúgy mint az abból készült adaptációk a szeretethiány köré épülnek. Üzenetük egyértelmű: a szeretet és az elfogadás erejével bármire képesek lehetünk és ha el tudjuk fogadni önmagunkat, akkor rátalálhatunk a bennünk rejlő tehetségre és valódi önazonosságban élhetünk. Ez az egyetemes igazság teszi a Jégvarázs történetét időtállóvá. Az igazgató külön felhívta a figyelmet a történet rendhagyó és minden korosztály számára sokatmondó katarzisára: a Jégvarázsban a testvérek közötti megkérdőjelezhetetlen bizalom és a kitartó szeretet kerül a középpontba. Ráadásul a szereplők nem is egy eredendő gonosz ellen küzdenek, hanem a társadalom hamis megbélyegzése és az emberek ok nélküli ítélkezése ellen.

A musicalt Szirtes Tamás rendezte. Fotó: Madách Színház

A musicalt hármas szereposztásban játssza a körúti teátrum, így estéről estére változik, hogy ki alakítja a varázserejű jégkirálynőt, Elsát, vagy ki bújik a húga, Anna bőrébe. A premierhétvégén mindannyian bemutatkoztak és hatalmas sikert értek el, a közönség minden este szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta munkájukat és a produkciót.

Szirtes Tamás is hangsúlyozta, hogy a szerepet elnyerő művészek a musicaljátszás mindhárom készségével rendelkeznek: jól mozgó, kiváló színészek, és elsősorban nagyszerű énekesek.

Elsát Arany Tímea, Muri Enikő és Zámbó Brigitta kelti életre, míg húgát, a bátor és kalandvágyó Annát Gadó Anita, Hien és Kardffy Aisha formálják meg. A csendes, visszahúzódó Kristoff szerepében Borbély Richárd, Ekanem Bálint és Szaszák Zsolt tűnik fel, míg Anna kérőjét, Hans herceget Jenővári Miklós, Solti Ádám és Tóth Dominik alakítják. A történet egyik legkedveltebb figurája, a bohókás Olaf hóembert Sánta László, Serbán Attila és Szemenyei János játsszák. A szövegkönyvet Szente Vajk és Galambos Attila fordította magyarra, a rendező pedig Szirtes Tamás. A darab zenei vezetői Kocsák Tibor és Köteles Géza, míg a varázslatos látványvilágért Vízvárdi András felel. A mesébe illő jelmezeket Rományi Nóra álmodta meg, a koreográfiát pedig Tihanyi Ákos jegyzi.