A varázslat életre kelt a Madách Színházban – megérkezett a Jégvarázs musical

„Legyen hó! Legyen hó! Még sose volt hasonló.” Elsa jól ismert dala háromszor csendült fel a Madách Színházban a premierhétvégén és a varázslat tényleg életre kelt: nemcsak a színpadon, hanem a szívünkben is. A Jégvarázs című film musical adaptációjával nyitotta meg a 2025/26-os szezonját a színház. A testvérpár szívmelengető sztoriját Szirtes Tamás vitte színre. A hihetetlen látványvilágot, lenyűgöző díszleteket, látványos jelmezeket és tehetséges művészeket felvonultató új produkció elbűvölte a közönséget, kicsiket és nagyokat egyaránt.

Bényei Adrienn
2025. 09. 24. 5:40
Jégvarázs
A hihetetlen látványvilágot és tehetséges művészeket felvonultató produkció elbűvölte a közönséget. Forrás: Madách Színház
A Jégvarázs musical elképesztő látvánnyal, fülbemászó dalokkal és erős üzenetekkel robbant be a színpadra. A darab a bátorságról, az összetartásról, az igaz barátságról és az elszakíthatatlan testvéri kötelékről mesél és arról, hogy önmagunknak lenni a legnagyobb varázslat. A gyerekek lelkesen, sokszor tátott szájjal nézték a produkciót, de a felnőttek között is többen alig tudták visszatartani a könnyeiket. A gyerekeknek álomszép kaland, a felnőtteknek mélyen megérintő történet, ezáltal egy olyan szívet melengető, közös családi élmény, amire még évek múlva is emlékezni fogunk. 

Jégvarázs
Elsa szerepében Zámbó Brigittát láthattuk a Jégvarázs  vasárnapi premierjén.  Fotó: Jardek Szabina/Madách Színház

A Jégvarázs üzenete

Szirtes Tamás nyilatkozta korábban, hogy az alaptörténet, Andersen A Hókirálynő című meséje, csakúgy mint az abból készült adaptációk a szeretethiány köré épülnek. Üzenetük egyértelmű: a szeretet és az elfogadás erejével bármire képesek lehetünk és ha el tudjuk fogadni önmagunkat, akkor rátalálhatunk a bennünk rejlő tehetségre és valódi önazonosságban élhetünk. Ez az egyetemes igazság teszi a Jégvarázs történetét időtállóvá. Az igazgató külön felhívta a figyelmet a történet rendhagyó és minden korosztály számára sokatmondó katarzisára: a Jégvarázsban a testvérek közötti megkérdőjelezhetetlen bizalom és a kitartó szeretet kerül a középpontba. Ráadásul a szereplők nem is egy eredendő gonosz ellen küzdenek, hanem a társadalom hamis megbélyegzése és az emberek ok nélküli ítélkezése ellen.

Jégvarázs
A musicalt Szirtes Tamás rendezte. Fotó: Madách Színház

A musicalt hármas szereposztásban játssza a körúti teátrum, így estéről estére változik, hogy ki alakítja a varázserejű jégkirálynőt, Elsát, vagy ki bújik a húga, Anna bőrébe. A premierhétvégén mindannyian bemutatkoztak és hatalmas sikert értek el, a közönség minden este szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta munkájukat és a produkciót.

 Szirtes Tamás is hangsúlyozta, hogy  a szerepet elnyerő művészek a musicaljátszás mindhárom készségével rendelkeznek: jól mozgó, kiváló színészek, és elsősorban nagyszerű énekesek.

Elsát Arany Tímea, Muri Enikő és Zámbó Brigitta kelti életre, míg húgát, a bátor és kalandvágyó Annát Gadó Anita, Hien és Kardffy Aisha formálják meg. A csendes, visszahúzódó Kristoff szerepében Borbély Richárd, Ekanem Bálint és Szaszák Zsolt tűnik fel, míg Anna kérőjét, Hans herceget Jenővári Miklós, Solti Ádám és Tóth Dominik alakítják. A történet egyik legkedveltebb figurája, a bohókás Olaf hóembert Sánta László, Serbán Attila és Szemenyei János játsszák. A szövegkönyvet Szente Vajk és Galambos Attila fordította magyarra, a rendező pedig Szirtes Tamás. A darab zenei vezetői Kocsák Tibor és Köteles Géza, míg a varázslatos látványvilágért Vízvárdi András felel. A mesébe illő jelmezeket Rományi Nóra álmodta meg, a koreográfiát pedig Tihanyi Ákos jegyzi.

Az animációs film alapjául szolgáló mesében, Andersen A Hókirálynő című történetében maga Walt Disney látta meg a lehetőséget, azonban ő már nem élte meg a megfilmesítést.

 2013-ban mutatkozott be a filmvásznon a Jégvarázs, a szeretet és a remény örökérvényű története. A mese népszerűsége azóta is töretlen. Az animációs filmből 2017-ben színpadi musical készült, amely a West End és a Broadway után most a Madách Színházban látható.

 Szirtes Tamás szerint komoly verseny folyt a jogok megszerzéséért, amely több mint egy évig tartott. A végső megállapodás értelmében a Disney szigorú minőségi kontroll mellett engedélyezte az előadást – beleértve a szereposztást és a díszletet. A Legyen hó című slágeren kívül a Grammy- és Oscar-díjas zeneszerző-páros, Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez további fülbemászó dalokat írtak a színpadi műhöz.

 

 

