A budapesti Madách Színház világhírű musicalek otthona

Kiemelte, a színház olyan előadásoknak ad otthont, melyek színvonala egyedülálló a musicalműfajban. Hangsúlyozta, a létesítményben gyakran megfordulnak bolgár turisták is, akik kivétel nélkül az előadásoktól is lenyűgözve kiáltják: „Ezek a musical királyai!”. Kiemelte, más nemzetek köreiben is népszerű a színház.

Markov szerint a Madách 1983-ban lett igazán népszerű: március 25-én ugyanis színpadra állította a Macskákat, és a premieren maga Webber jelent meg Sarah Brightman énekesnő társaságában.

A darabot már több mint negyven éve játsszák, az előadások száma meghaladta az 1600-at, és még mindig telt házas. „Máig emlékszem, hogy a szocializmus idején Bécsből jöttek nézők autóbuszokkal a budapesti bemutatóra, csupán két évvel a londoni premier után” – idézte fel a szerző.

Emlékeztetett arra is, hogy a Macskák darabot egy bécsi találkozó alkalmával ajánlotta fel Webber a színház akkori és jelenlegi igazgatójának, Szirtes Tamásnak. „Ez az előadás többet fog tenni a kommunizmus ellen, mint egy egész NATO-hadsereg” – idézte fel Webber szavait. A Macskák darabért mindössze ötezer dollárt kért el.

Hasonlóan sikerült a Madách Színház színpadára elhozni Az operaház fantomját is, melyről Webber és Szirtes Tamás a londoni Gillian Lynne Színház falai között egyezett meg. A darabot 2003-bam mutatták be először, a premieren a zeneszerző is részt vett. Akkoriban Mahó Andreára jutott Christine szerepe. Az operaház fantomját azóta több mint kilencszáz alkalommal vitték színpadra.

Később a Mamma Mia! darab híre is bejárta az egész világot, több száz előadásnak adott otthont a Madách Színház. Markov kiemelte, kedvencei közé tartoznak Muri Enikő, Gallusz Nikolett és Kós Réka alakításai.

Cikkében A nyomorultakat is kiemelte a szerző. „Az előadás után után egy barátom megkérdezte, hogy nem moziban voltunk-e” – idézte fel. Végül pedig a Pretty Woman (Micsoda nő!) című darabról értekezett, kiemelte Solti Ádám, Pósa Viktor, Sánta László, Sári Éva, valamint három, Vivian szerepét alakító magyar színésznő alakítását.

Markov szerint azon túl, hogy a színház kiváló színészekkel dolgozik együtt, koreográfia és technikai felszereltség szempontjából is kiemelkedik. Megemlítette, „az erkélyes terem 850 férőhelyes, egy csodálatos kávézóval, ahol a Tokaji és az Unicum fogyasztása mellett lehet a híres színházi perecet enni”.