Ez az egyik leggyorsabban fejlődő művészeti ág, a magyarok élen járnak ebben

– Azerbajdzsánban, telefonon értük el. Pontosan mire készülnek?

Robbanásszerű fejlődésben van a cirkuszművészet (Fotó: Urbán Ádám)

– A Fővárosi Nagycirkusznak általában nagyon jó a közép-ázsiai országokkal a kapcsolata. Hosszú évek óta nagy respekttel fogadnak bennünket Kazahsztánban, Azerbajdzsánban, és mi is rendszeresen biztosítunk a számukra fellépési lehetőséget a Fővárosi Nagycirkuszban. Most nagy fába vágtuk a fejszénket, ugyanis bezárták a bakui cirkuszt – fel fogják újítani azt –, és ehhez a mi szakértelmünket, a mi véleményünket kérték ki. Ez több dologból áll: egyrészt szakembereket küldenek hozzánk, akiknek lehetőségük lesz menedzsmentet tanulni a főiskolánkon, másrészt kihelyezzük Azerbajdzsánba az egyik használaton kívüli sátrunkat, ahol – ameddig a bakui cirkuszt felépítik – a nézők cirkuszhoz jutnak. Ez egy különleges helyszín lesz, ahol nemzetközi produkciók futnak majd, és ezzel az együttműködéssel biztosítjuk, hogy a fiatal magyar artisták fellépési lehetőséghez jussanak ebben a fantasztikusan fejlődő közép-ázsiai országban.

– Hamarosan lekerül a Fővárosi Nagycirkusz műsoráról a Splash! – Vízicirkusz – Swing a víz fölött című, nagy sikerrel futó produkciójuk. Mik a tapasztalatok, terveznek hasonló előadásokat a jövőben?

– Megszokhatta a budapesti közönség, hogy kétévente vízicirkuszt hozunk a Fővárosi Nagycirkuszba. Az előadásaink mindig telt házzal futnak, ami elsősorban a tematikus jellegnek köszönhető.

Az egész világban robbanásszerű fejlődésben van a cirkuszművészet, s ebben a műfaji megújulásban játszik vezető szerepet a Fővárosi Nagycirkusz, hiszen klasszikus cirkuszi elemekre épülő, de üzenettel bíró, katarzist kiváltó produkciókat hozunk létre, s ezek innovációként jelentkeznek.

A Splash! egy igazi patrióta előadás, amely a hazaszeretetről, a vágyaink nem feladásáról szólt, ahol párhuzamot vontunk a vízi sportok, az evezősök, az úszók győzelmei és az artisták sikerei között. Nagyon szereti és érti is a közönség. Nem elég, hogy világszámokat és trükköket látnak, a lelküket is megszólította ez az előadás, amely szeptember végéig még megtekinthető.