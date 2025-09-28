Retró nappal várja a látogatókat októberben a budapesti Memento Park

A rendezvény szervezői azt ígérik, hogy egyszerre kínálnak majd szórakozást, kulturális reflexiót és olyan közösségi élményt, amely játékos formában mutatja meg, miként hatnak a letűnt korok tárgyai, zenéi és történetei a jelenünkre.

Fotó: Memento Park

A programsorozat látogatói a KGST-piac kincsei között válogathatnak, részt vehetnek gyerekeknek szóló vetélkedőkön, találkozhatnak a Trabantok és Wartburgok világával, a bakelitlemezekről felcsendülő dalokat hallgatva pedig zenés múltidézésre is lehetőségük lesz. Este különleges vetítések és előadások vezetik be őket az 1960-as, 70-es, 80-as évek hétköznapjaiba, a nap végén pedig elemlámpák fényében tekinthetik meg a park monumentális szobrait.

A rendezvény 10 órakor retró garázsvásárral veszi kezdetét. A szoborpark előtti Tanú téren bárki megszabadulhat megunt tárgyaitól, vagy kincsekre lelhet, legyen az egy eredeti Bambi-üveg vagy egy Kiváló dolgozó kitüntetés.

Lesz ezenkívül Ki tud többet a nagyi gyerekkoráról? címmel vetélkedő, szocialista autós találkozó, kívánságműsor, majd 15 órától filmes kulisszatitkok, rejtett történetek és a szobrok életútjai tárulnak fel az Osztapenko lépést vált című rendhagyó tárlatvezetés résztvevői előtt.

Kora este vetélkedő és kóstoló idézi majd meg a Memento Parknak is otthont adó XXII. kerület legendás termékeit, 18 órakor kezdődik az Én vagyok a Skála Kópé című vetítés, amely a hiánygazdaság furcsa reklámfilmjeit mutatja be. Ezt követően előadás hallható A forradalom szexuális forradalma címmel, végül 20 órától a Lenin lámpácskái című elemlámpás séta zárja a napot.