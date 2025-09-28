Csikos Sándor: Szabó Magda olyan értékelést írt az alakításomról, hogy a mai napig belepirulok

– Október 7-én lesz 160 éve, hogy megnyitotta kapuit a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, amely pályafutásának meghatározó helyszíne, alkotótere. Mit jelent önnek ez a színház, amelynek, kisebb megszakításokkal ugyan, de négy évtizede folyamatosan a tagja?

Csikos Sándor 2022-ben kapott Kossuth-díjával (Fotó: Zelenka Attila)

– Egészen pontosan 44 éve. Hadd mondjak néhány számot: 83 éves vagyok, 60 éve vagyok a pályán, ennek alkalmából nemrég átvehettem a gyémántdiplomámat. Abból a bizonyos 160-ból, amit a Csokonai Színház fennállásának évfordulóján ünneplünk, én 44-et valóban itt töltöttem. 1972-ben kerültem a Csokonai Színházba, és mindjárt egy remek előadással, a Ruszt József rendezte az Orfeusz alászáll című Tennessee Williams-darabbal kezdtem, melyben a partnerem Dévay Kamilla volt. Vendégként hívtak meg Kecskemétről. Meg voltam illetődve, hiszen Kamillának országosan ismert neve volt, de nagyon jóban lettünk, megszerettük egymást, elfogadott engem, úgyhogy szerencsésnek mondható a debreceni indulásom. Aztán elmentem Győrbe, majd kilenc évet Nyíregyházán töltöttem. Debrecenbe Lengyel György hívott vissza, számított rám, én pedig jöttem.

– Ekkor ismerkedett meg Szabó Magdával?

– Így van, minden darabjában játszottam, és kettőt rendeztem is. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy megismerkedhettem vele. Tetszettek azok a történelmi tárgyú drámák, amiket írt, szerettem ezeket a szerepeket, ő pedig kedvelte, amit én csinálok. Azt nem lehet mondani, hogy a barátjává fogadott, mert különösen zárkózott ember volt, nem nagyon engedett közel magához senkit, de sok közös vonást találtunk a múltunkban, ezért könnyen tudtunk egymáshoz kapcsolódni. Megrendeztem a Régimódi történetet, Kubik Anna volt a főszereplő, ezt már sajnos nem érhette meg. Szép sikerek voltak ezek. Összességében elmondhatom, örülök, hogy ebben a korszakban kerültem a pályára.

Csikos Sándor és Szabó Magda (Fotó: Máthé András)

– Miért?

– A diktatúrában nagyon nehéz volt, de a művészek valahogyan megtalálták, hogyan lehetne egy bizonyos kód szerint elmondani a véleményüket, és a közönség értette ezt a kódot. Ez nagyon érdekessé, vonzóvá tette a színházakat. A közönség azt mondta, csak csináljátok, mert mi értjük, miről beszéltek. Nagy szerencsém volt azzal is, hogy több olyan szerző – Ratkó József, Szakonyi Károly, Hubay Miklós – darabjában játszhattam, akik ott ültek a nézőtéren; akikkel ily módon megvolt a személyes kapcsolat. Ez sokat adott nekünk, színészeknek.