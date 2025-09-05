Szenes Iván dalai kelnek életre a józsefvárosi emlékkoncerten

Szenes Ivánt minden idők egyik legtermékenyebb szövegírójaként tartja számon a hazai zenetörténet. A szerző a pályája során olyan előadókkal dolgozott együtt, mint például Mary Zsuzsi, Aradszky László, Cserháti Zsuzsa, Koós János, Kovács Kati vagy Korda György. Szenes Ivánnak mint a hazai zenei élet egyik legtermékenyebb slágerszerzőjének életútját számtalan legendás szerzőtárs kísérte, például Adamis Anna, Bradányi Iván, S. Nagy István, Fényes Szabolcs, Koncz Tibor vagy az idén nyolcvanadik születésnapját ünneplő Nagy Tibor Magnus.

Interaktív zenés műsor várja a közönséget Szenes Iván slágereivel az emlékkoncerten.

Szenes Ivánra emlékeznek



Szenes Ivánnak és feleségének, Kornay Mariann színésznőnek egy kislánya született: Szenes Andrea, aki édesapja halálát követően évről évre megrendezi a Szenes Iván-emlékkoncertet azon a téren, ahol a szerző legenda élt.

Nagy öröm számomra, hogy évről évre hatalmas érdeklődés mellett jöhet létre édesapám emlékére a Szenes Iván-emlékkoncert

– mondta Szenes Andrea. – Bevallom, nekem sem könnyű évről évre kiválasztani a csaknem háromórás koncert dalait, hiszen annyi sláger áll rendelkezésre, amiből nehéz válogatni. Természetesen vannak dalok, amelyek kihagyhatatlanok, mint például a „Kislány a zongoránál”, a „Nem csak a húszéveseké a világ”, vagy „Hosszú forró nyár”. Nagy öröm számomra, hogy minden évben picit újulni tud a műsor és mindig csatlakoznak új, fiatal előadók is, akik tovább viszik édesapám dalainak hírét a generációjuk felé – jegyzi meg Szenes Andrea, aki idén a Sztárban Sztár leszek! című showműsor 2022-es győztesét, a mindössze húszéves és már Fonogram-díjas Kökény Danit is meghívta a koncertre.

Dani a Duna csatorna reggeli műsorában énekelte az Utcasarkon sír egy kisgyerek című dalt, melynek gyermekkoromban, első ilyen próbálkozásomként még én írtam a szövegét. Dani olyan csodálatosan énekelte el a dalt, hogy nem is volt kérdés, hogy szívesen látnám őt az emlékkoncerten

– teszi hozzá Andrea, akinek invitálását azonnal elfogadta a fiatal énekes.

– A zenei ízlésemet kisgyermekkoromtól a hazai és nemzetközi zenei élet örökzöld slágerei formálták – avatott be Kökény Dani. – Az első pillanatól kezdve ezek a dalok tetszettek nekem és ezekből tudtam táplálkozni.

Ezek a szerzemények nagyon sokban hozzájárultak ahhoz, amilyen ma a zenei ízlésem és igényem. Számos Szenes Iván-dal is azok közé a dalok közé tartozott, melyeket gyerekkorom óta hallgattam, csak akkor még nem tudtam, hogy azok Szenes-dalok

– mondta az énekes, majd arról beszélt, hogy véleménye szerint elképesztő az, amit Szenes Iván alkotott. – Az Utcasarkon sír egy kisgyerek című dal az egyik kedvencem, ezért is vittem el magammal az egyik televíziós műsorba, amelyet Andrea is látott. Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor megkeresett engem és megdicsérte az előadásom. Nagy örömmel fogadtam el a meghívását a szeptember 7-i emlékkoncertre – tette hozzá Kökény Dani.