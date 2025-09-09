Elhozza a hetvenes éveket Budapestre az angol sztárbanda

Az észak-londoni kvartett, a Wolf Alice 2013-ban tűnt fel a My Love Is Cool című debütáló albumuk szomorú eufóriájával, amelyen a Grammy-díjra jelölt Moaning Lisa Smile is szerepelt. 2018-ban a Visions Of A Life a Mercury Music Prize-győzelemmel már bebetonozta a feltörekvő zenekar helyét a zeneiparban, majd a 2022-es Blue Weekend meghozta nekik az első helyezést az Egyesült Királyság slágerlistáin, ahogy a legjobb formációnak járó Brit Awardot is.

A Wolf Alice budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation

Negyedik albumuk, a The Clearing augusztus 29-én jelent meg a Sony Musicnál, bemutatva, hogy a Wolf Alice az ereje teljében van, és az évek alatt jelentős kulturális hatású zenekarrá nőtte ki magát. A lemez az észak-londoni Seven Sistersben íródott, és Los Angelesben rögzítették a Grammy-díjas mesterproducer, Greg Kurstin segítségével. Az új anyag annak a lenyomata, hogy mit képvisel az együttes hangzása 2025-ben, egy rendkívül magabiztos dalgyűjteményt kínálva a hallgatónak tele ambícióval, ötletekkel és érzelmekkel.

A The Clearing egyszerre játékos és komoly, ironikus és őszinte, egy progresszív váltás egy olyan zenekartól, amely a szerelem, a veszteség és az emberi kapcsolatok felfedezése nyomán már egy teljes generációnak megfogalmazta a felnőtté válás élményét. Egy klasszikus pop-rock album, amely az 1970-es évekből merít, miközben szilárdan a jelenben gyökerezik.

Ha a Fleetwood Mac ma írna egy albumot Észak-Londonban, akkor nagyjából hasonló dalok születnének, mint a lemezen szereplő könnyed és egyedi számok.

A Wolf Alice a karrierje során már többször körbejárta a világot, adtak telt házas klubkoncerteket, játszottak nagy fesztiválokon és ismert zenekarok vendégeként – itthon a Sziget fesztiválon és Harry Styles előtt láthattuk őket. A zenekar a nyáron fellépett Angliában a Radio 1’s Big Weekendjén és a Glastonbury fesztiválon, az év vége felé pedig világ körüli turnéra indulnak, amelynek a budapesti Barba Negra is állomása november 11-én.

Borítókép: Wolf Alice (Forrás: Live Nation)






