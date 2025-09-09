koncert70-es évekBarba Negra Music Clubrockzene

Elhozza a hetvenes éveket Budapestre az angol sztárbanda

Az együttes új lemeze augusztus végén jelent meg, a The Clearing egy klasszikus rockalbum, az 1970-es évek ihletettségével, de nagyon is a jelenről szólva. A Wolf Alice pedig a kiadvány megjelenésével egyszerre világ körüli turnéra indul, az első önálló budapesti koncertjüket adják november 11-én a Barba Negrában.

Munkatársunktól
2025. 09. 09. 10:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az észak-londoni kvartett, a Wolf Alice 2013-ban tűnt fel a My Love Is Cool című debütáló albumuk szomorú eufóriájával, amelyen a Grammy-díjra jelölt Moaning Lisa Smile is szerepelt. 2018-ban a Visions Of A Life a Mercury Music Prize-győzelemmel már bebetonozta a feltörekvő zenekar helyét a zeneiparban, majd a 2022-es Blue Weekend meghozta nekik az első helyezést az Egyesült Királyság slágerlistáin, ahogy a legjobb formációnak járó Brit Awardot is.

Wolf Alice
A Wolf Alice budapesti koncertjének plakátja. Forrás: Live Nation

Negyedik albumuk, a The Clearing augusztus 29-én jelent meg a Sony Musicnál, bemutatva, hogy a Wolf Alice az ereje teljében van, és az évek alatt jelentős kulturális hatású zenekarrá nőtte ki magát. A lemez az észak-londoni Seven Sistersben íródott, és Los Angelesben rögzítették a Grammy-díjas mesterproducer, Greg Kurstin segítségével. Az új anyag annak a lenyomata, hogy mit képvisel az együttes hangzása 2025-ben, egy rendkívül magabiztos dalgyűjteményt kínálva a hallgatónak tele ambícióval, ötletekkel és érzelmekkel.

A The Clearing egyszerre játékos és komoly, ironikus és őszinte, egy progresszív váltás egy olyan zenekartól, amely a szerelem, a veszteség és az emberi kapcsolatok felfedezése nyomán már egy teljes generációnak megfogalmazta a felnőtté válás élményét. Egy klasszikus pop-rock album, amely az 1970-es évekből merít, miközben szilárdan a jelenben gyökerezik.

Ha a Fleetwood Mac ma írna egy albumot Észak-Londonban, akkor nagyjából hasonló dalok születnének, mint a lemezen szereplő könnyed és egyedi számok.

A Wolf Alice a karrierje során már többször körbejárta a világot, adtak telt házas klubkoncerteket, játszottak nagy fesztiválokon és ismert zenekarok vendégeként – itthon a Sziget fesztiválon és Harry Styles előtt láthattuk őket. A zenekar a nyáron fellépett Angliában a Radio 1’s Big Weekendjén és a Glastonbury fesztiválon, az év vége felé pedig világ körüli turnéra indulnak, amelynek a budapesti Barba Negra is állomása november 11-én.

 

Borítókép: Wolf Alice (Forrás: Live Nation)
 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekMagyar Péter

Válságtünetek Magyar Péter körül

Sümeghi Lóránt avatarja

A Tisza elnöke egész egyszerűen a valóságot próbálja letagadni és meghamisítani.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.