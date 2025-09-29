ZeneakadémiakomolyzeneoktatásLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Kiderült, ki a Zeneakadémia új kancellárja

Gáspár Emese Ritát bízták meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellári teendőinek ellátásával. A Zeneakadémia megbízása 2025. szeptember 15-től 2030. szeptember 14-ig szól.

A Concerto Budapest egyik koncertje a Zeneakadémia nagytermében Fotó: Felvégi Andrea
A Zeneakadémia honlapján elérhető pályázati anyag szerint Gáspár Emese Rita elsődleges célja az intézmény stabil hátterének megerősítése, a pénzügyi, szervezeti és infrastrukturális feltételek további fejlesztése, valamint a humánerőforrás értékének növelése. További célja egyebek mellett, hogy kancellári szerepkörében támogassa az egyetem kulturális és oktatási tevékenységének fejlődését, biztosítsa a pénzügyi stabilitást. Fontosnak tartja a hallgatói közösség támogatását, valamint a munkatársak szakmai fejlődésének és elkötelezettségének ösztönzését.

Zeneakadémia
Gáspár Emese Rita, a Zenekadémia új kancellárja. Forrás: Zeneakadémia

A kancellár innovatív és hatékonyabb működési és szervezeti keretek kialakításával támogatni kívánja a nemzetközi kapcsolatok bővítését, az oktatói és szakmai munka megőrzését. Kiemelt stratégiai célként nevezte meg az intézményi kommunikáció fejlesztését, hogy az intézmény eredményei és a jövőbeni tervei láthatóvá váljanak a széles nyilvánosság számára.

Gáspár Emese Rita pályáját balettművészként kezdte a Pécsi Balettnél, majd egyebek mellett a menedzsment területén folytatta tanulmányait. Az utóbbi években a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorhelyetteseként tevékenykedett. Munkáját 2021-ben Bánffy Miklós-díjjal ismerték el.

Borítókép: A Concerto Budapest egyik koncertje a Zeneakadémia nagytermében. Forrás: Felvégi Andrea

 

