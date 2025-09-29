Kiderült, ki a Zeneakadémia új kancellárja

A Zeneakadémia honlapján elérhető pályázati anyag szerint Gáspár Emese Rita elsődleges célja az intézmény stabil hátterének megerősítése, a pénzügyi, szervezeti és infrastrukturális feltételek további fejlesztése, valamint a humánerőforrás értékének növelése. További célja egyebek mellett, hogy kancellári szerepkörében támogassa az egyetem kulturális és oktatási tevékenységének fejlődését, biztosítsa a pénzügyi stabilitást. Fontosnak tartja a hallgatói közösség támogatását, valamint a munkatársak szakmai fejlődésének és elkötelezettségének ösztönzését.

Gáspár Emese Rita, a Zenekadémia új kancellárja. Forrás: Zeneakadémia

A kancellár innovatív és hatékonyabb működési és szervezeti keretek kialakításával támogatni kívánja a nemzetközi kapcsolatok bővítését, az oktatói és szakmai munka megőrzését. Kiemelt stratégiai célként nevezte meg az intézményi kommunikáció fejlesztését, hogy az intézmény eredményei és a jövőbeni tervei láthatóvá váljanak a széles nyilvánosság számára.

Gáspár Emese Rita pályáját balettművészként kezdte a Pécsi Balettnél, majd egyebek mellett a menedzsment területén folytatta tanulmányait. Az utóbbi években a Magyar Táncművészeti Egyetem rektorhelyetteseként tevékenykedett. Munkáját 2021-ben Bánffy Miklós-díjjal ismerték el.

