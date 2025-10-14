Ákos dobol, versel, népdalt énekel, de hol?

art market budapest
Ezúttal is az újdonság erejével hat az Art Market Budapest
15. alkalommal látogatható a régió legnagyobb nemzetközi művészeti vására
A világhírű orvos utolsó nyolc évét rendhagyó módon mutatja be egy új darab.
Bemutatták Aleksandar Popovski modern rendezését.
Az Emlékező gyakorlatok című tárlat a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria Kortárs Gyűjteményének Támogatói Köre jóvoltából beszerzett új kortárs alkotásokat mutatja be.
