Olyat mondott Ákos, amivel saját magát is megdöbbentette

Ákos elmondta a Svenk stábjának, hogy a portréfilm nem az ő ötlete volt, és eleinte tiltakozott is ellene, mert tartott a támadásoktól. De hozzátette: az, hogy lassan negyven éve csinálhatja ezt a műfajt sikerrel, az egy különleges dolog.

Megosztotta a Svenkkel azt is, ha nem érzett volna biztosítékot arra, hogy a film nem megy el a bulvár irányába, akkor nem vágott volna bele. Az énekes úgy fogalmazott, hogy az alkotás egy kitárulkozó film lett, de nem bulváros értelemben, elsősorban azért, mert nagyon hosszan beszélgetett filmbeli beszélgetőtársával Abaházi Csabával.

Abból, hogy két napon át, több mint tízórányi beszélgetést vettek fel velem, olyan dolgok is kipörögtek, amire az ember nem számított. Legalábbis én biztos nem számítottam. Következésképp a közönség sem számolhat vele

– mondta. Hozzátette: emellett olyan felvételeket is láthat a közönség, amit eddig csak werkfilmekben vagy még ott sem láthatott.

Ákos elmondta a Svenk stábjának, hogy ez a portréfilm mindenkihez próbál szólni, az őt elutasítókhoz is.

Adjunk egymásnak egy esélyt!

– tette hozzá.

Az Ákos-sztori folytatódik

Az előadó, mint mondta, nem szólt bele az alkotók munkájába, de egy dologban azért kért változtatást, mégpedig a film címében. Ő kérte, hogy tegyék oda a cím végére, hogy „eddig”. Mert az Ákos-sztorinak még koránt sincs vége.

A műsorban emellett még szó lesz a hamarosan a hazai mozikba érkező Bölöni-filmről és a nagy sikerű animációs dokumentumfilm, a Kék Pelikan debütálásáról a Filmión. Az adás tiszteleg a nemrégiben elhunyt Elek Judit Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró emléke előtt is.

