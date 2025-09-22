Ákos eddig nem engedett kamerát a privát szférájába

Az Ákosról készült portréfilm látványvilága és különlegessége miatt is moziba való – mondta el a Svenk stábjának a film rendezője. Kriskó László szerint a film nemcsak Ákos-rajongóknak készült, hanem a széles közönségnek.

Ákos minden korábbinál jobban megnyílik a filmben (Fotó: © Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. hivatalos Facebook-oldala)

Ákos egy érték, a magyar művészeti életnek ő egy értéke. Akár szeretjük, akár nem, érdemes megnézni ezt a filmet, mert egy nagyon mély és nagyon érdekes Ákos-képet fognak látni

– mondta a rendező.

Hozzátette, hogy egészen mély és fantasztikus pillanatokat élhetünk át Ákossal, aki minden korábbinál jobban megnyílik a filmben. Ez Ákosra a nyilvánosságban eddig nem volt jellemző, korábban egy bizonyos ponton túl nem engedte a kamerát a privát szférájába. „Ehhez képest itt egészen szép történeteket mesélünk el az ő életéből” – avatta be a Svenket a rendező a film kulisszatitkaiba.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Ember Maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.