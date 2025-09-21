Ákosért Oszakában is megőrülnek, a japánok imádják a lemezeit

Ákos mintegy négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert. Ahogy lapunk is megírta, október 16-án mutatják be a mozik az Ákos életéről szóló Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet.

Ákos koncertje az oszakai világkiállításon. Fotó: Ákos Facebook-oldala

Ákos a japán közönséget is meghódította

Ákos most épp az oszakai világkiállításon adott koncertet, amelyről közösségi oldalán számolt be, így fogalmazott:

Ez valami hihetetlen volt, emberek…!!! Japán közönségnek játszottuk a dalainkat Oszakában, és másfél órára egy nyelvet beszéltünk… Leírhatatlan érzés! Megtisztelő volt Magyarországot képviselni – pláne ilyen távol az otthonunktól. Köszönjük a meghívást, köszönjük a helyi közönség kitartását, aktív részvételét, kitüntető figyelmét! Emlékezetes lesz ez az utazás, azt hiszem. További képek hamarosan!

A Kiotói mindennapok Facebook-oldala pedig egy rövid beszámolót tett közzé a magyar zenészek, Ákos, a Halott pénz, az Ivan & The Parazol és Lotfi Begi koncertjeiről.

Mint írták,

Ivan megalapozta a hangulatot (a legtöbb angol nyelvű számot ők hozták), Ákos profi színpadi látvánnyal, a Halott Pénz pedig hatalmas energiával vitte az estét az Expo hallban.

A pavilon boltjában lehetett pólókat és Ákos bakelitlemezeket is venni (Japánban töretlen népszerűsége van a lemezeknek). Egy idősebb japán hölgy kettőt is vásárolt, pedig nem tudja, miről szólnak a számok, csak megtetszett neki a hangzás és az érdekes látványvilág, valamint az is, hogy az énekes már több mint harminc éve van a pályán.