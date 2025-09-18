Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

korai örömSziget fesztiválkoncertfelvétel

Előkerült a magyar alternatív zene kulcsbandájának közel harminc éve rögzített albuma, az együttes sem tudott a lemez létezéséről 

Live ’98 címmel egy nemrég előkerült koncertfelvétel jelent meg. A Korai Öröm a Budapest Vinyl gondozásában most kiadott korongon olyan anyagok szerepelnek, amelyek az együttes számára is ismeretlenek voltak korábban.

Munkatársunktól
Forrás: MTI2025. 09. 18. 12:57
Korai Öröm Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Korai Öröm két alkalommal, 1997-ben és a rá következő évben játszott a Sziget fesztivál nagyszínpadán. A most először hallható felvétel 1998. augusztus 5-én született, amikor a zenekar a Boney M-et követően, illetve az aznapi fő produkció, Goldie előtt játszott a fesztiválon. Mint Kovács Tamás, a Budapest Vinyl kiadó vezetője elmondta, a Korai Öröm (akkor még csak 30 éves) történetéről 2020-ban megjelent könyv szerzője, Járó György vette észre, hogy a szigetes koncertekről sem videó-, sem hangfelvétel, de még egy fotó sem maradt fenn, sem a fesztivál szervezői, sem pedig a zenekar archívumában.

Korai Öröm
A Korai Öröm most megjelent koncertlemeze. Forrás: Facebook

Azóta történt, hogy egy házibuliban beszélgetésbe elegyedtem egy ügyvéddel, aki jelezte, egyik ügyfele hangfelvétellel rendelkezik a Korai Öröm szigetes koncertjéről.

Mint kiderült, valóban létezik a felvétel, az 1998-as koncertet a frontkeverőről vették fel egy minidisc-re, úgy, hogy arról sem a hangmérnök, sem a zenekar technikai személyzete nem tudott. Évtizedekkel később meghallgatva problémaként jelentkezett, hogy mintegy 40 másodpercenként volt rajta egy kimaradás, mintha egy CD ugrana. Ezt a minidisc mechanikai problémája okozta.

A Budapest Vinyl hosszú ideje munkakapcsolatban van Deutch Gáborral, azaz Anorganikkal, a hazai elektronikai színtér fontos alakjával, zenésszel, hangmérnökkel, aki évek óta Thaiföldön él. Elkezdett dolgozni a koncertanyagon, és havonta küldte az egyre jobb minőségű javításokat. Fél év után olyan felvételt kaptunk tőle, amiről gyakorlatilag eltűntek a zajos pattogások

– idézte fel a kiadó vezetője.

Az újrakevert anyag kapott egy vinyl masteringet, és most, három és fél évvel a hanganyag felbukkanása után megjelent a lemez.
A Korai Öröm Live ’98 – Sziget Festival Main Stage című LP-n hét szám található, ezeknek a zenekar akkori gyakorlatának megfelelően nincs címük, csak sorszámmal különböztették meg őket egymástól. Szerepel közöttük két-két felvétel az 1995-ös és az 1996-os lemezről, három pedig a Korai Öröm 1997 című stúdióalbumról. Az 1990-ben alakult, a pszichedelikus rockot etno, trance, tribal hangzással vegyítő, ma is aktív együttes a hazai sajtóban folyamatzenének elnevezett stílust képvisel, és a kilencvenes évek közepén alapozta meg hírnevét. Az együttes tíz stúdióalbumot adott ki, két évtizeden át játszott nemcsak a fontosabb magyarországi helyeken, hanem Európa-szerte fesztiválokon és különböző klubokban, lemeze jelent meg Németországban és Dániában is.

A most megjelent koncertfelvételen Kilián Zoltán (basszusgitár), Biljarszki Emil (szintetizátor), Csányi Viktor (dobok), Vécsi Tibor (ének, ütőhangszerek), Paizs Miklós (doromb, khöömei ének), Takács Péter (gitár, trombita, furulya, vokál), Jócsik János és Nádasdi Zsolt (ütőhangszerek), valamint Vajdai Vilmos (didzseridu) játszott. Az LP-t a zenekar és a kiadó a 2011-ben elhunyt alapító tag, Takács Péter, valamint a Korai Öröm-lemezek borítóit tervező, 2023-ban meghalt Rőczei György emlékének ajánlja.

A Korai Öröm utoljára 2013-ban adott ki új dalokat tartalmazó hanghordozót, egy CD-t; az azon hallható zenészek hozták létre a Korai Trancemission, később a Korai Electric és a Korai Akusztik projektet.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.