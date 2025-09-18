Előkerült a magyar alternatív zene kulcsbandájának közel harminc éve rögzített albuma, az együttes sem tudott a lemez létezéséről 

A Korai Öröm két alkalommal, 1997-ben és a rá következő évben játszott a Sziget fesztivál nagyszínpadán. A most először hallható felvétel 1998. augusztus 5-én született, amikor a zenekar a Boney M-et követően, illetve az aznapi fő produkció, Goldie előtt játszott a fesztiválon. Mint Kovács Tamás, a Budapest Vinyl kiadó vezetője elmondta, a Korai Öröm (akkor még csak 30 éves) történetéről 2020-ban megjelent könyv szerzője, Járó György vette észre, hogy a szigetes koncertekről sem videó-, sem hangfelvétel, de még egy fotó sem maradt fenn, sem a fesztivál szervezői, sem pedig a zenekar archívumában.

A Korai Öröm most megjelent koncertlemeze. Forrás: Facebook

Azóta történt, hogy egy házibuliban beszélgetésbe elegyedtem egy ügyvéddel, aki jelezte, egyik ügyfele hangfelvétellel rendelkezik a Korai Öröm szigetes koncertjéről.

Mint kiderült, valóban létezik a felvétel, az 1998-as koncertet a frontkeverőről vették fel egy minidisc-re, úgy, hogy arról sem a hangmérnök, sem a zenekar technikai személyzete nem tudott. Évtizedekkel később meghallgatva problémaként jelentkezett, hogy mintegy 40 másodpercenként volt rajta egy kimaradás, mintha egy CD ugrana. Ezt a minidisc mechanikai problémája okozta.

A Budapest Vinyl hosszú ideje munkakapcsolatban van Deutch Gáborral, azaz Anorganikkal, a hazai elektronikai színtér fontos alakjával, zenésszel, hangmérnökkel, aki évek óta Thaiföldön él. Elkezdett dolgozni a koncertanyagon, és havonta küldte az egyre jobb minőségű javításokat. Fél év után olyan felvételt kaptunk tőle, amiről gyakorlatilag eltűntek a zajos pattogások

– idézte fel a kiadó vezetője.

Az újrakevert anyag kapott egy vinyl masteringet, és most, három és fél évvel a hanganyag felbukkanása után megjelent a lemez.

A Korai Öröm Live ’98 – Sziget Festival Main Stage című LP-n hét szám található, ezeknek a zenekar akkori gyakorlatának megfelelően nincs címük, csak sorszámmal különböztették meg őket egymástól. Szerepel közöttük két-két felvétel az 1995-ös és az 1996-os lemezről, három pedig a Korai Öröm 1997 című stúdióalbumról. Az 1990-ben alakult, a pszichedelikus rockot etno, trance, tribal hangzással vegyítő, ma is aktív együttes a hazai sajtóban folyamatzenének elnevezett stílust képvisel, és a kilencvenes évek közepén alapozta meg hírnevét. Az együttes tíz stúdióalbumot adott ki, két évtizeden át játszott nemcsak a fontosabb magyarországi helyeken, hanem Európa-szerte fesztiválokon és különböző klubokban, lemeze jelent meg Németországban és Dániában is.