Tanúvallomást tehet egyáltalán az álhírbotrány félőrült prédikátora?

aradi vértanúfilmközmédia

Tematikus műsorokkal készül a közmédia az aradi vértanúk emléknapjára

A magyar nemzet gyásznapján, október 6-án a szabadságharc nagyjaira és az Aradon kivégzett tizenhárom tábornokra emlékezik a Duna, a Duna World, az M5 és a Kossuth rádió. A közmédia tematikus műsoraival idézi fel a forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint az aradi vértanúk hősies életútját.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 12:58
Az aradi Szabadság-szobor Forrás: Balázs D. Attila
A Duna a nap folyamán több történelmi alkotást kínál a nézőknek. A Mindennapi filmetűdsorozat az Aradi tizenhárom című epizóddal indul, majd a nap folyamán több kapcsolódó részt is vetít a csatorna. 6.45-től a Pöltenberg Ernő feleségéhez szóló búcsúlevele hallható, majd 10.10-től Simon Judit dokumentumfilmje, A komáromi hős mutatja be Klapka György honvédtábornok életét és szerepét az 1848–49-es szabadságharcban. Az aradi vértanúk emléknapjának estéjén a történelmi drámák kerülnek előtérbe: 21.40-kor az Utolsó órák tévéfilm meséli el gróf Batthyány Lajos végső napjait, majd 22.35-től Sára Sándor 80 huszár című alkotása idézi fel a Lenkey-huszárok hazatérésének történetét.

aradi vértanúk
Jelenet az Utolsó órák című tévéfilmből

A világ magyarságát megszólító Duna World is tematikus műsorokkal készül. A reggelt 7:30-kor a Kunszt – Az aradi vértanúk emléknapja ismétlése indítja, majd 7:55-től a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek sorozat Október 6. – Arad tanulsága, Arad utóélete epizódját láthatják. 

8.25-től az M5 História foglalkozik az emlékezetpolitikai küzdelmekkel, majd 9.05-től a Határtalanul magyar az aradi ereklyemúzeumba kalauzol. 9.30-tól a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Nagysándor József történetéről szól, majd 9.40-től az Itthon vagy! sorozat ismerteti Arad történetét.

 10 órától az Isten kezében Batthyány Lajos vértanúságát dolgozza fel, míg 11.25-től Illyés Gyula drámájának tévéváltozata, a Fáklyaláng idézi fel a szabadságharc végső pillanatait. 22.35-től a Tony – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című előadás állít emléket a hősöknek, különösen a példamutató Zichy Antónia és Batthyány Lajos házaspárnak.

Az M5 kulturális csatorna 6.30-tól a New Buda – préridélibáb (1995) című filmet sugározza, amely a szabadságharc bukása után emigrációba vonult magyarok „New Buda” városának alapítását és életét mutatja be. 7.45-től a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Vasvári Pálról, majd 8.45-től Dessewffy Dénesről szóló epizódjával folytatódik. 

12 órától A magyar Golgota – Aradi emlékhelyeken című dokumentumfilm Katona Tamással az aradi emlékhelyek és a vértanúk szerepének jelentőségét hangsúlyozza. 

12.35-től Hajdufy Miklós Tizennégy vértanú című filmje jeleníti meg az Aradon kivégzettek sorsát. 14 órától a M5 História Batthyány Lajos életútját tárja fel, majd 19 órától Az öreg huszár Schweidel József honvédtábornok életét és sorsát ábrázolja, aki a Napóleoni háborúkban szerzett tapasztalataival az 1849-es szabadságharc eseményeiben is részt vett.

Október 6-án a Kossuth rádió is egész nap az aradi vértanúkra emlékezik. Rövid összeállításokban hallhatják a vértanúk utolsó leveleit Schweidel Józseftől, Kiss Ernőn és Damjanich Jánoson át Lázár Vilmosig, majd napközben a témához kapcsolódó elemzésekkel, történelmi érdekességekkel jelentkezik a rádiócsatorna. A Jó reggelt, Magyarország! és a Délelőtt műsorai felidézik a hősök gondolatait, majd 11 óra után A helyben beszélnek Pozsony tizenhárom vértanújáról, köztük Rázga Pál lelkészről, és mindazokról, akik jeltelen sírban pihennek. Délután a Jó napot, Magyarország!-ban a szuverenitás kérdését járja körbe Fricz Tamás politológus, filozófus, míg az esti órákban a 30 éve szabadon adásában visszatekintést hallhatnak arról, miként emlékeztek október 6-ára 1989 után. 

A Nagyok esti adásában Babucs Zoltán hadtörténész beszélget Kedves Gyula ezredessel a tizenötödik, „elfeledett” aradi vértanú, Kazinczy Lajos hősi sorsáról.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

