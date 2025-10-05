Tematikus műsorokkal készül a közmédia az aradi vértanúk emléknapjára

A Duna a nap folyamán több történelmi alkotást kínál a nézőknek. A Mindennapi filmetűdsorozat az Aradi tizenhárom című epizóddal indul, majd a nap folyamán több kapcsolódó részt is vetít a csatorna. 6.45-től a Pöltenberg Ernő feleségéhez szóló búcsúlevele hallható, majd 10.10-től Simon Judit dokumentumfilmje, A komáromi hős mutatja be Klapka György honvédtábornok életét és szerepét az 1848–49-es szabadságharcban. Az aradi vértanúk emléknapjának estéjén a történelmi drámák kerülnek előtérbe: 21.40-kor az Utolsó órák tévéfilm meséli el gróf Batthyány Lajos végső napjait, majd 22.35-től Sára Sándor 80 huszár című alkotása idézi fel a Lenkey-huszárok hazatérésének történetét.

Jelenet az Utolsó órák című tévéfilmből

A világ magyarságát megszólító Duna World is tematikus műsorokkal készül. A reggelt 7:30-kor a Kunszt – Az aradi vértanúk emléknapja ismétlése indítja, majd 7:55-től a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek sorozat Október 6. – Arad tanulsága, Arad utóélete epizódját láthatják.

8.25-től az M5 História foglalkozik az emlékezetpolitikai küzdelmekkel, majd 9.05-től a Határtalanul magyar az aradi ereklyemúzeumba kalauzol. 9.30-tól a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Nagysándor József történetéről szól, majd 9.40-től az Itthon vagy! sorozat ismerteti Arad történetét.

10 órától az Isten kezében Batthyány Lajos vértanúságát dolgozza fel, míg 11.25-től Illyés Gyula drámájának tévéváltozata, a Fáklyaláng idézi fel a szabadságharc végső pillanatait. 22.35-től a Tony – Szeressétek egymást és tiszteljétek Atyátok emlékét című előadás állít emléket a hősöknek, különösen a példamutató Zichy Antónia és Batthyány Lajos házaspárnak.

Az M5 kulturális csatorna 6.30-tól a New Buda – préridélibáb (1995) című filmet sugározza, amely a szabadságharc bukása után emigrációba vonult magyarok „New Buda” városának alapítását és életét mutatja be. 7.45-től a Legendák, hősök és mártírok 1848–1849-ben Vasvári Pálról, majd 8.45-től Dessewffy Dénesről szóló epizódjával folytatódik.

12 órától A magyar Golgota – Aradi emlékhelyeken című dokumentumfilm Katona Tamással az aradi emlékhelyek és a vértanúk szerepének jelentőségét hangsúlyozza.

12.35-től Hajdufy Miklós Tizennégy vértanú című filmje jeleníti meg az Aradon kivégzettek sorsát. 14 órától a M5 História Batthyány Lajos életútját tárja fel, majd 19 órától Az öreg huszár Schweidel József honvédtábornok életét és sorsát ábrázolja, aki a Napóleoni háborúkban szerzett tapasztalataival az 1849-es szabadságharc eseményeiben is részt vett.