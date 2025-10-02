Elek JuditközmédiaDuna World

Elek Judit emlékére: Sziget a szárazföldön & Kontúr

Elek Juditra emlékezik a közmédia.

Forrás: MTVA2025. 10. 02. 13:17
Október elsején Elhunyt Elek Judit Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, aki novemberben 10-én lett volna 88 éves. Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI
Életének 87. évében elhunyt Elek Judit, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar filmművészet kiemelkedő alakja. Pályafutása során olyan meghatározó alkotásokat készített, mint a Sziget a szárazföldön, az Árvácska, a Mária-nap vagy a Meddig él az ember?

Munkáiban következetesen az emberi sorsok, társadalmi kérdések és a női perspektíva álltak a középpontban.

 A Balázs Béla Stúdió egyik legfontosabb rendezőjeként a magyar film történetében maradandó nyomot hagyott. 

  • Elek Judit emlékére a közmédia M5 csatornája október 2-án 17.55-től vetíti a rendezővel 2024-ben készült portréfilmet Kontúr – Elek Judit címmel.
  • A Duna Worldön október 3-án 19.30-tól látható a Sziget a szárazföldön, a rendező 1969-ben készült emblematikus játékfilmje.

A Sziget a szárazföldön látszólag egy lakáscsere története. A Kádár-rendszerben kiemelt téma volt a – második világháború pusztítása, a vidékiek városba költözése, a növekvő népszaporulat miatt fellépő – lakáshiány. Az ötvenes-hatvanas években sokan nem jutottak saját lakáshoz, így egyedül élni egy olyan tágas lakásban, mint az öregasszonyé, kiváltságnak számított, amiért meg is szólták az embert. Elek Judit viszont nem szociografikusan akarta feldolgozni ezt a társadalmi problémát, hanem a magára maradt öregasszony belső drámája érdekelte.

Szűkszavúan sokatmondó filmjében a társas kapcsolatok iránti elemi vágyakozásunkat fogalmazta meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

