Elek Judit emlékére: Sziget a szárazföldön & Kontúr

Életének 87. évében elhunyt Elek Judit, Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, a magyar filmművészet kiemelkedő alakja. Pályafutása során olyan meghatározó alkotásokat készített, mint a Sziget a szárazföldön, az Árvácska, a Mária-nap vagy a Meddig él az ember?

Munkáiban következetesen az emberi sorsok, társadalmi kérdések és a női perspektíva álltak a középpontban.

A Balázs Béla Stúdió egyik legfontosabb rendezőjeként a magyar film történetében maradandó nyomot hagyott.

Elek Judit emlékére a közmédia M5 csatornája október 2-án 17.55-től vetíti a rendezővel 2024-ben készült portréfilmet Kontúr – Elek Judit címmel.

A Duna Worldön október 3-án 19.30-tól látható a Sziget a szárazföldön, a rendező 1969-ben készült emblematikus játékfilmje.

A Sziget a szárazföldön látszólag egy lakáscsere története. A Kádár-rendszerben kiemelt téma volt a – második világháború pusztítása, a vidékiek városba költözése, a növekvő népszaporulat miatt fellépő – lakáshiány. Az ötvenes-hatvanas években sokan nem jutottak saját lakáshoz, így egyedül élni egy olyan tágas lakásban, mint az öregasszonyé, kiváltságnak számított, amiért meg is szólták az embert. Elek Judit viszont nem szociografikusan akarta feldolgozni ezt a társadalmi problémát, hanem a magára maradt öregasszony belső drámája érdekelte.