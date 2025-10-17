Hatvan éve alakult ki a legendás együttes klasszikus felállása, a kerek évforulóra CD-t adnak ki

A Goodbye London az Illés kiadatlan, 1970-es anyagának rekonstrukciója, a kiadást a zenekar akkori letiltása akadályozta meg. A vinyl változat 2018-ban már megjelent, a mostani CD kiadás október 31-től érhető el, korlátozott, 500 példányban – közölte a Moiras Records. A korong arra a zenei anyagra épül, amely az eredeti elképzelések szerint a Szép lányok, ne sírjatok! című film zenéjeként jelent volna meg.

A Goodbye London az Illés kiadatlan, 1970-es anyagának rekonstrukciója (Forrás: Moiras Records)

Mielőtt 1970 márciusában Londonba utaztunk egy koncertre, Mészáros Mártával terveztünk egy filmet a közreműködésünkkel, a dalaink is szóltak volna benne. Adtunk egy interjút a BBC magyar nyelvű zenei műsorának, majd hazatértünk után itthon egy évre letiltottak minket

– mondta Szörényi Levente, az Illés frontembere, zeneszerzője még 2018-ban, az LP kiadása idején. Az ominózus interjúban Bródy János, az Illés együttes gitárosa, szövegírója arról beszélt, milyen nevetséges, ha valakinek a hosszú haja miatt esetleg baja eshet; valószínűleg ez lehetett a letiltás oka. Az interjú következményeként a már forgatás alatt lévő forgatókönyvet átírták, az Illés-számokat száműzték belőle,

a zenekar egy éven át csak vidéken léphetett fel, dalaikat jó ideig nem játszották a rádióban.

A tizenkét számos anyag az 55 évvel ezelőtt tervezett lemez reprodukálása az eredeti elgondolások alapján. Ahogy Bródy János korábban felidézte, voltak dalok, amelyek kifejezetten a Szép lányok, ne sírjatok! forgatókönyvéhez készültek, például a Kéglidal, a Júliára várunk vagy A Kati jött. Néhány akkoriban írt dal, köztük a szitárzenét is tartalmazó Approximáció, a Légy egy napra a kedvesem, A legjobb dobos a világon a letiltás után egyfajta rezonanciaként az 1971-es fehér borítós Illés-lemez, a Human Rights lemez B oldalára került rá, mások kislemezen láttak napvilágot különböző változatokban.

A lemezen olyan felvétel (az Évek óta) is szerepel, amely először csak 1996-ban, több mint húsz évvel az Illés feloszlása után jelent meg.

Az anyag a harmadik Illés-album lett volna, a lemezt a Moiras Records vezetője, Kovács László Szörényi Leventével és Bródy Jánossal egyeztetve állította össze. A számok technikai korszerűsítése Virányi Attila nevéhez fűződik, a borító az eredeti koncepciót tükrözi, és az Illés együttessel szoros együttműködésben dolgozó grafikus, Szyksznian Wanda készítette.