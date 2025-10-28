Elhunyt Jack DeJohnette világhírű jazzdobos

Jack DeJohnette 83 éves korában vesztette életét. A jazzdobos olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Miles Davis, Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock, John Coltrane és Sonny Rollins.

Jack DeJohnette (Forrás: Ebet Roberts/Redferns)

Az özvegye, Lydia DeJohnette elmondta, hogy a dobos békésen távozott, családja és barátai körében.

Jack DeJohnette munkássága generációkra volt hatással

A zenész az elmúlt hatvan év egyik legkiemelkedőbb és legbefolyásosabb jazzdobosa volt. Rengeteg műfajban kipróbálta magát, karrierjét doo wop és rock and roll stílusban játszó zongoristaként kezdte. Később dobra váltott, de ekkor is ugrált a műfajok között. A free jazz, fúziós műfajok és a blues világában is megállta a helyét. A Jack DeJohnette halálhírére a zenei világ számos tagja nyilvánított részvétet, köztük olyan jazz ikonok, mint Marvin Smitty Smith és Ulysses Owens.

A sokoldalú Jack DeJohnette tehetségét két Grammy-díjjal jutalmazták. 2016-ban a Rolling Stone a 40. helyre sorolta minden idők 100 legjobb dobosa listáján – írja a Metropol.