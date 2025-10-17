Tesztelheti, mennyit tud a 200 éve született Jókairól

Születésének kétszázadik évfordulóján beszélgetés-sorozattal emlékeznek a legmagyarabb íróra a Scruton V.P.-ben a Kertész Imre Intézet szervezésében.

A Jókai-est egyik kvízmestere Ugron Zsolna József Attila-díjas író lesz (Fotó: Csudai Sándor)

„Jókai, a legmagyarabb író. Ő mesélt a legszebben hazáról, szerelemről, szabadságról, hitről – mindenről, amiről az emberi élet valójában szól. Regényei és írásai szórakoztattak, építették a nemzeti öntudatot, erősítették a hazaszeretetet” – írják az esemény ismertetőjében.

Az október 21-i Miért olvasunk Jókait? című esten Ugron Zsolna József Attila-díjas író, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója beszélget Jókai-olvasó diákokkal és a Jókay család fiatal leszármazottjával. Ezt követően művelődéstörténeti kvízzel készülnek, izgalmas nyereményekkel. Kvízmesterek: Ugron Zsolna és Urbancsek János.