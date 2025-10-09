Jókai MórKulturális és az Innovációs MinisztériumJókai Mór Emlékházfelolvasás

24 órán keresztül Jókait fognak felolvasni

A kezdeményezés célja, hogy megmutassa, az író művei ma is értékesek és sokszínűek, a történetekben rejlő tudás átörökíthető, emellett az olvasás közösségi élményét a fiatalabb generációkhoz is közelebb hozza. A Jókai 200 emlékév hivatalos programsorozatának részeként csütörtökön és pénteken rendezi meg a Jókai200 – 24 órás felolvasás elnevezésű programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az eseményhez több kulturális intézmény, partnerszervezet, háttérintézmény, iskola és Jókai Mórhoz kötődő helyszín is csatlakozik.

2025. 10. 09.
A rendezvényhez kapcsolódik többek között Komárom, a Fiumei úti sírkert, Sepsiszentgyörgy, valamint a balatonfüredi Jókai-emlékház is, hangzott el a Jókai200 – 24 órás felolvasás kezdeményezés csütörtök délelőtti, a KIM könyvtártermében tartott megnyitó eseményén, melyen Jókai Mór műveinek felolvasását Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész, Kardosné Gyurkó Katalin, a KIM generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa, valamint Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár (online bejelentkezve) kezdte meg.

Jókai Mór
A Jókai Mór-emlékház Balatonfüreden (Forrás: Wikipédia)

Szeretünk olvasni, az olvasás a képzeletünket, a szívünket, a lelkünket mozgatja meg

– hangsúlyozta a csütörtöki eseményen Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Kiemelte: 1848–49-ben nemcsak karddal lehetett harcolni a magyar szabadságért, hanem úgyis, ahogy a legmagyarabb író, Jókai tette: a magyar szó erejével.

A 24 órás felolvasás központi helyszíne a Kulturális és Innovációs Minisztérium épülete, ahol csütörtökön 10 órától péntek 10 óráig tart a megszakítás nélküli felolvasás Jókai Mór műveiből, valamint a róla szóló kortárs és irodalomtörténeti szövegekből, árulta el a miniszter, aki arról is beszámolt, hogy a balatonfüredi Jókai-villában Jókai Mór Az arany ember című regényét fogják felolvasni.

Miként a minisztérium közölte, a Jókai200 – 24 órás felolvasás elnevezésű kezdeményezés célja, hogy megmutassa, Jókai Mór művei ma is értékesek és sokszínűek, a történetekben rejlő tudás átörökíthető, emellett az olvasás közösségi élményét a fiatalabb generációkhoz is közelebb hozza.

Felidézték, a kezdeményezés a tavalyi nagy sikerű KIMesélő – 24 órás felolvasás című program folytatása: 2024 júniusában 24 órán keresztül olvastak a minisztérium dolgozói kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat a kulturális tárca épületének könyvtártermében. A tavalyi felolvasómaraton a fiatalokért felelős szakterület ötleteként valósult meg hagyományteremtő szándékkal. Ezt folytatva idén Jókai születésének 200. évfordulójához kapcsolódva tartják a Jókai200 – 24 órás felolvasást, tisztelegve az íróóriás életműve előtt.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium felkérésére a programban résztvevő települések és intézmények rendhagyó programokkal készülnek a minisztériumban zajló felolvasás ideje alatt, így minden helyszín saját közösségére szabva kapcsolódhat a közös élményhez.

Balatonfüreden a Jókai-emlékház kertjében, sötétedés után pedig a Jókai-villában közösségi felolvasás részeként egyetlen nap alatt olvassák végig Az arany ember című regényt.

A kezdeményezés során Észak- és Dél-Komárom egységét jelképezve Molnár Attila és Keszegh Béla polgármesterek a két várost összekötő Erzsébet hídon olvassák fel az író műveit, emellett pedig Olvasni jó, Jókait együtt olvasni még jobb mottóval Jókai Mór szülővárosának több iskolája és intézménye is csatlakozik a közös felolvasáshoz.

A Fiumei úti sírkertben a Nemzeti Örökség Intézete Jókai síremlékénél fényfestéssel és felolvasással emlékezik az íróra.

Sepsiszentgyörgyön a Liszt Kulturális Intézet koordinálásával szervezik meg a programokat, Gödöllőn a Premontrei Szent Norbert Gimnázium iskolai könyvtárában a diákok olvassák fel Jókai írásait, Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár pedig a KIM Könyvtártermében éjjel egy órakor kapcsolódik be a felolvasófolyamba.

Borítókép: A Jókai 200 programsorozat plakátja (Forrás: Facebook)

 

