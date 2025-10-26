Rendkívüli

A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját

Meghalt June Lockhart, a Lost in Space sztárja

Meghalt June Lockhart amerikai színésznő, akit többek között a Karácsonyi ének, a Találkozunk St. Louisban című filmekből, valamint a Lost in Space és Lassie című sorozatokból ismerhetünk– írja a Variety. June Lockhart százéves volt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 6:51
Forrás: CNN
A People Magazine szerint June Lockhart természetes okból halt meg.

Meghalt June Lockhart, a Lost in Space sztárja
June Lockhart 100 éves korában hunyt el (Forrás: Daily Express)

June Lockhart közel nyolc évtizedet töltött a pályán

Lockhart főleg az 1940-es, 1950-es és 1960-as években vetített filmekből és sorozatokból lehet ismerős a nézőknek. Játszott az abban az időben felvett A Christmas Carol (Karácsonyi ének), Meet Me in St. Louis (Találkozunk St. Louisban), és She-Wolf of London (A londoni farkasnémber) című filmekben.

Játszott ezen kívül a Lassie című sorozatban Timmy nevelőanyjaként, valamint a Lost in Space-ben Dr. Maureen Robinson szerepében.

„Amikor nem a Lassie-t forgattam, a fodrászommal és a stábbal Scrabble-mester lettem” – mesélte a Closer magazinnak 2024-ben. Megjegyezte azt is, hogy a Lost in Space volt a kedvenc projektje.

Nagyon élveztem a kapcsolatomat az űrbéli családommal

– fogalmazott.

Közel nyolc évtizedes filmes karrierje során Lockhart több tucat sorozatban és filmben szerepelt, még 80 éves korában is, többek között visszatérő szerepekkel a Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210 című sorozatokban, valamint vendégszerepeket játszott olyan sorozatokban, mint The Beverly Hillbillies, Happy Days, Full House, Roseanne és a Gray’s Anatomy.

Két Emmy-díjra jelölték, köztük a legjobb drámai sorozat főszereplőnőjének járó díjra a Lassie című sorozatban nyújtott alakításáért. Két csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en, egyet a filmekért, egyet pedig a televíziós szerepeiért. Lockhart korábban, 1948-ban elnyerte a Tony-díj különleges díját a Broadway-n a For Love or Money című darabban nyújtott kiemelkedő alakításáért.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

G. Fodor Gábor
idezojelekminiszterelnök

Két beszéd

G. Fodor Gábor avatarja

Ha jövőre Orbán győz, azok is nyernek, akik a Tisza rendezvényén emlékeztek, mert kimaradunk a háborúból és marad a béke.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

