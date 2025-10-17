Légiós legendák és kávéházi irónia – Mennyire ismeri Rejtő Jenő igazi világát?

Pilhál Tamás Budapest Karácsony Gergely főpolgármester kompániája szétlopta-szétlopja a fővárost

Van abban valami szimbolikus, hogy Budapestet pont azon a cégen keresztül fosztogatják, amelynek a város hírnevét kellene öregbítenie. Mentségükre szóljon: így is be lehet kerülni a hírekbe…