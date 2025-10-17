Rejtő JenőPiszkos FredFülig Jimmy

Légiós legendák és kávéházi irónia – Mennyire ismeri Rejtő Jenő igazi világát?

Rejtő Jenő életműve egyszerre bohózati és tragikus, irodalmi és populáris, kabarés és filozofikus. A P. Howard név mögött egy író állt, aki úgy tudott nevetést fakasztani, hogy közben a korszak humoros oldalát leplezte le. Ez az öt kérdésből álló, már a művek mélyebb rétegeit is érintő kvíz azoknak szól, akik nemcsak olvasták, hanem értik is Rejtő groteszk zsenialitását.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 5:00
Rejtő Jenő Forrás: Wikiedia
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik Rejtő-regényben hangzik el a híres mondat: „Aki mer, az nyer – aki nem, az is ember, csak másképp.”?

 

