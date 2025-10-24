Sárkányok Kabul felettDyga ZsomborMagyar HonvédségsvenkNemzeti Filmintézet

Mentőakciót hajtottak végre magyar katonák Afganisztánban

November 20-án érkezik a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A filmet a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója inspirálta, ennek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor. A Svenk film- és mozimagazin stábjának a rendező, Dyga Zsombor és a vágó, Hack Júlia beszélt az alkotásról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 13:43
Dyga Zsombor szerint a Sárkányok Kabul felett valóságos alaptörténete bivalyerős, emellett benne van minden, ami egy ilyen sztorihoz kell: heroizmus, személyes történet, érzelmi szál. – Bízunk benne, hogy sikerül megragadnia mindent egyszerre – mondta a Svenknek a rendező. 

svenk
A Sárkányok Kabul felett című film plakátja. Forrás: Svenk

Hack Júlia, a film vágója szerint a Sárkányok Kabul felett nem csak egy akciófilm, mert egy nagyon szép romantikus történet is kibontakozik benne.

A vágás végig az érzelmekkel való játszás, hogy elérjük, hogy a néző az adott jelenetben éppen izguljon, féljen, aggódjon, örüljön, nevessen. Ehhez mindig meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a nézőben érzelmeket váltsunk ki

– emelte ki Hack Júlia a Svenk riportjában. 

A műsorban a Sárkányok Kabul felett közelgő premierje mellett szó lesz a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készülő, Egyke című film forgatásáról, a Bölöni László erdélyi focilegenda életét bemutató film marosvásárhelyi bemutatójáról és az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm születéséről is.  

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.  

A Dyga Zsomborral és Hack Júliával készült interjú már most elérhető: 

 

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap koprodukciós partnerségével. A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László.  A főbb szerepekben Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András látható. 

Hivatalos előzetes: 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

