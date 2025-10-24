Mentőakciót hajtottak végre magyar katonák Afganisztánban

Dyga Zsombor szerint a Sárkányok Kabul felett valóságos alaptörténete bivalyerős, emellett benne van minden, ami egy ilyen sztorihoz kell: heroizmus, személyes történet, érzelmi szál. – Bízunk benne, hogy sikerül megragadnia mindent egyszerre – mondta a Svenknek a rendező.

A Sárkányok Kabul felett című film plakátja. Forrás: Svenk

Hack Júlia, a film vágója szerint a Sárkányok Kabul felett nem csak egy akciófilm, mert egy nagyon szép romantikus történet is kibontakozik benne.

A vágás végig az érzelmekkel való játszás, hogy elérjük, hogy a néző az adott jelenetben éppen izguljon, féljen, aggódjon, örüljön, nevessen. Ehhez mindig meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a legalkalmasabbak arra, hogy a nézőben érzelmeket váltsunk ki

– emelte ki Hack Júlia a Svenk riportjában.

A műsorban a Sárkányok Kabul felett közelgő premierje mellett szó lesz a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készülő, Egyke című film forgatásáról, a Bölöni László erdélyi focilegenda életét bemutató film marosvásárhelyi bemutatójáról és az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm születéséről is.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI Youtube-csatornáján is.

A Dyga Zsomborral és Hack Júliával készült interjú már most elérhető:

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap koprodukciós partnerségével. A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László. A főbb szerepekben Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András látható.

Hivatalos előzetes: