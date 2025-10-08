Magyarország és az ellenállási jog témakörében rendezik meg a XIX. Szent Korona konferenciát

A rendezvényt M. Lezsák Gabriella, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója nyitja meg péntek délután a Magyarságkutató Intézetben. Ezt követően kerekasztal-beszélgetést tartanak Magyarország és az ellenállási jog témakörében, amely a történeti alkotmány egyik kulcsfontosságú eleme. A beszélgetés résztvevői Horváth Attila, Liktor Zoltán Attila, Teiszler Éva és Varga Tibor, akik történészi és jogtörténeti szempontból vizsgálják, miként jelent meg és milyen szerepet töltött be az ellenállási jog a magyar történelemben, valamint hogyan kapcsolódik mindez a Szent Korona eszméjéhez. A pénteki rendezvényen fellépnek Jánosi András és Apró Anna, a Hungaricus együttes alapító tagjai.

A Szent Korona-konferencia egyik helyszíne a Magyarságkutató Intézet (Fotó: Gyarmati-Paor Zoltán)

A Szent Korona történeti háttere, közjogi szerepe és szellemi üzenete



A konferencia szombaton 14 órától folytatódik a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Az ingyenes rendezvényen neves történészek és kutatók beszélnek a Szent Korona történeti hátteréről, közjogi szerepéről és szellemi üzenetéről. A szervezők célja, hogy a tudományos megközelítés mellett a közösségi emlékezetet és nemzeti önazonosságot is erősítsék.

Alapítványunk egyik kiemelt célja a Szent Korona-tan misztériumának kutatása, valamint közjogi és szélesebb értelemben vett társadalmi szerepének tudatosítása

– mondta el lapunknak Varga Tibor, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, majd hozzátette, hogy a konferencia hagyományosan teret biztosít a történelmi és jogi kérdések mélyebb megvitatására, a kutatók és az érdeklődő közönség közötti párbeszédre.

M. Lezsák Gabriella a konferenciával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Magyarságkutató Intézet számára kiemelten fontos, hogy olyan kezdeményezések mellé álljanak, amelyek a magyar történelem meghatározó értékeinek tudományos igényű feltárását és bemutatását szolgálják.

– A Szent Korona-konferencián való részvételünkkel szakmai előadások által, valamint a témában megvalósult kutatási eredményeink megosztásával kívánunk hozzájárulni e célokhoz – foglalta össze a főigazgató.