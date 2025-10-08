Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • Magyarország és az ellenállási jog témakörében rendezik meg a XIX. Szent Korona konferenciát
Magyar Szent KoronaVarga Tibormagyarságkutató intézetBudakalászkonferencia

Magyarország és az ellenállási jog témakörében rendezik meg a XIX. Szent Korona konferenciát

A magyar történelem és államiság legfontosabb jelképe, a Szent Korona áll a középpontjában annak a rendezvénynek, amelyet a Szent Korona Országáért Alapítvány szervez e hétvégén. A XIX. Szent Korona konferenciát a Magyarságkutató Intézet szakmai közreműködésével rendezik meg Budapesten és Budakalászon. A rendezvény célja, hogy tudományos igényességgel és közéleti párbeszéd keretében járja körül a Szent Korona történeti, jogi és szellemi jelentőségét, valamint annak szerepét a magyar állameszme alakulásában.

Bényei Adrienn
2025. 10. 08. 5:42
Szent Korona
A Szent Korona a magyar történelem és államiság legfontosabb jelképe Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendezvényt M. Lezsák Gabriella, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója nyitja meg péntek délután a Magyarságkutató Intézetben. Ezt követően kerekasztal-beszélgetést tartanak Magyarország és az ellenállási jog témakörében, amely a történeti alkotmány egyik kulcsfontosságú eleme. A beszélgetés résztvevői Horváth Attila, Liktor Zoltán Attila, Teiszler Éva és Varga Tibor, akik történészi és jogtörténeti szempontból vizsgálják, miként jelent meg és milyen szerepet töltött be az ellenállási jog a magyar történelemben, valamint hogyan kapcsolódik mindez a Szent Korona eszméjéhez. A pénteki rendezvényen fellépnek Jánosi András és Apró Anna, a Hungaricus együttes alapító tagjai.

Szent Korona
A Szent Korona-konferencia egyik helyszíne a Magyarságkutató Intézet (Fotó: Gyarmati-Paor Zoltán)

A Szent Korona történeti háttere, közjogi szerepe és szellemi üzenete


A konferencia szombaton 14 órától folytatódik a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtárban. Az ingyenes rendezvényen neves történészek és kutatók beszélnek a Szent Korona történeti hátteréről, közjogi szerepéről és szellemi üzenetéről. A szervezők célja, hogy a tudományos megközelítés mellett a közösségi emlékezetet és nemzeti önazonosságot is erősítsék.

Alapítványunk egyik kiemelt célja a Szent Korona-tan misztériumának kutatása, valamint közjogi és szélesebb értelemben vett társadalmi szerepének tudatosítása

 – mondta el lapunknak Varga Tibor, a Szent Korona Országáért Alapítvány elnöke, majd hozzátette, hogy a konferencia hagyományosan teret biztosít a történelmi és jogi kérdések mélyebb megvitatására, a kutatók és az érdeklődő közönség közötti párbeszédre. 

M. Lezsák Gabriella a konferenciával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Magyarságkutató Intézet számára kiemelten fontos, hogy olyan kezdeményezések mellé álljanak, amelyek a magyar történelem meghatározó értékeinek tudományos igényű feltárását és bemutatását szolgálják.

 – A Szent Korona-konferencián való részvételünkkel szakmai előadások által, valamint a témában megvalósult kutatási eredményeink megosztásával kívánunk hozzájárulni e célokhoz – foglalta össze a főigazgató.

A Szent Korona-konferencia több mint másfél évtizede szolgál találkozási pontként a nemzeti hagyomány, a történeti kutatás és tudomány iránt érdeklődők számára. A rendezvény mindenki számára nyitott és ingyenes, így lehetőséget kínál a magyar államiság egyik legfontosabb szimbólumának mélyebb megismerésére.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekBalczó András

Küldetés

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu