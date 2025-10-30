Vadász Dániel lett a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója

Vadász Dániel énekművészi pályáját a Csokonai Színházban kezdte 1993-ban. 2000-ben jogász diplomát szerzett. A Szegedi Nemzeti Színház és a Magyar Állami Operaház tagjaként számos főszerepben aratott sikert. 2013 és 2022 között a Budavári Palotakoncert művészeti vezetőjeként, majd a Coopera alapítójaként, a Debreceni Ünnepi Játékok fesztiváligazgatójaként, valamint a Színházi Olimpia kommunikációs vezetőjeként dolgozott.

A minőségi szakmai munkán túl fontosnak tartom, hogy a szervezetet áthassa a kölcsönös tisztelet, a csapatmunka és az az elv, hogy a társulat minden tagja – művész és háttérdolgozó egyaránt – egy közös alkotói közösség része. Igyekeztem pályázatomban is ezt hangsúlyozni, és örömmel tölt el, hogy az elkövetkezendő öt évben én is ehhez a társulathoz tartozhatok.

– emelte ki az újonnan kinevezett igazgató.

A kinevezéssel a Csokonai Nemzeti Színház előtt új perspektívák nyílnak: az igazgató célja, hogy a teátrum nemcsak Debrecen, hanem a régió, az ország és a nemzetközi színtér meghatározó kulturális központja legyen.