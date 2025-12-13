zeneelvis presleykvíz

Csípőmozgás, bőrkabát, lázadás – Mennyire ismeri a rock’n’roll aranykorát?

A rock’n’roll nemcsak egy zenei stílus volt: egy forradalom, amely felforgatta az ötvenes évek világát. Elvis lendülete, Chuck Berry gitárfutamai, Buddy Holly szemüvege, Little Richard sikoltó zongorajátéka — mind hozzájárultak ahhoz, hogy a modern popkultúra megszülessen. De vajon Ön mennyire ismeri a rock’n’roll ikonikus alakjait, hangzását és történetét? Tegye próbára magát ezzel az öt kérdésből álló kvízzel!

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 6:30
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Ki kapta a „Rock’n’Roll királya” (The King) becenevet?

 

