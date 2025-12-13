Csípőmozgás, bőrkabát, lázadás – Mennyire ismeri a rock’n’roll aranykorát?

Mérföldkő az Ismerős Arcok zenekar életében
A zenekar a Papp László Budapest Sportarénában koncertezik januárban.
A zenekar a Papp László Budapest Sportarénában koncertezik januárban.
Egy megható családi dráma, amely a szeretet erejét mutatja meg.
A Svenk stábja ezúttal a következő év egyik legjobban várt filmjének, a Még egy kívánságnak az alkotóival beszélgetett.
Csütörtökön, oxfordshire-i otthonában elhunyt Joanna Trollope brit regényíró – jelentette be a brit írónő családja.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A zenekar a Papp László Budapest Sportarénában koncertezik januárban.
Egy megható családi dráma, amely a szeretet erejét mutatja meg.
A Svenk stábja ezúttal a következő év egyik legjobban várt filmjének, a Még egy kívánságnak az alkotóival beszélgetett.
Csütörtökön, oxfordshire-i otthonában elhunyt Joanna Trollope brit regényíró – jelentette be a brit írónő családja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!