Sokat vártunk rá, de már biztos: folytatást kap a Dirty Dancing, ráadásul Jennifer Greyjel

A produceri feladatokat Nina Jacobson és Brad Simpson fogja ellátni, a forgatókönyvet a Szex mindhalálig írója, Kim Rosenstock jegyzi – írja a portál.

Az 1987-es Dirty Dancing óriái siker volt (Forrás: port.hu)

A folytatással kapcsolatban a film sztárja, Jennifer Grey is megszólalt:

Baby szerepe rendkívül mély és fontos helyet foglal el a szívemben – ahogyan az oly sok rajongó szívében is az évek során

– mondta a színésznő, aki a 2009-ben elhunyt Patrick Swayze oldalán játszott főszerepet az 1987-ben megjelent Dirty Dancingben. A filmklasszikus mindössze ötmillió dollárból (1,4 milliárd forint) készült és 218 millió dollár bevételt hozott világszerte. Az 1963 nyarán, egy luxusnyaralóhelyen játszódó történetben a 17 éves Baby (Grey) beleszeret tánctanárába (Patrick Swayze), ám a lány szülei nem nézik jó szemmel kettejük kapcsolatát. A filmben elhangzó (I’ve Had) The Time of My Life című szám a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is elnyerte, a két főszereplőt pedig Golden Globe-díjra jelölték alakításukért.

Az is kiderült, hogy Patrick Swayze karakterét, valamint a színész és Grey közötti kémiát nem próbálják meg pótolni egy másik szereplővel. Arról azonban egyelőre nincs hír, hogy pontosan miről szól majd a történet.