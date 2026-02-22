A múlt új szabást ölt – Zoób Kati portréfilmje az M5 műsorán

Zoób Kati munkásságának középpontjában a hagyomány és a kortárs formanyelv találkozása áll. A haute couture nála nemcsak esztétikai kérdés, hanem kulturális emlékezet is: népi és történeti viseletek motívumai születnek újjá modern kontextusban. Az alkotó szerint egy ruhadarab nem egyszerű használati tárgy, hanem történethordozó – az anyag, a szabás és a díszítés mind jelentést közvetít.
Életre kel Zoób Kati alkotói világa
Valójában az egész életemet elmesélem a különböző kollekciókban
– fogalmaz a filmben a tervező.
A kamera végigkíséri a műhely mindennapjait, megmutatva, miként válik a kézműves tudás és a kortárs design párbeszéde egyedi, úgynevezett „fúziós divattá”.
Heritage: múlt és jövő találkozása
A portréfilm egyik hangsúlyos gondolata a „heritage”-szemlélet, vagyis az örökség szerepe a jelenkori divatban.
Zoób Kati hitvallása szerint „a jövő hagyományait mi hagyjuk örökül” – vagyis a kulturális folytonosság nem magától értetődő, hanem tudatos alkotói döntések eredménye.
Ennek jegyében esik szó a balatonfüredi Katti Zoób Divatmúzeumról is, amely a magyar divatkultúra múltjának megőrzését és újraértelmezését tűzte ki célul. A múzeum nemcsak kiállítótér, hanem szellemi műhely is: hidat képez múlt és jelen között.
Balatonfüred mint inspiráció
A film kitér a tervező nagyszabású balatonfüredi divatbemutatóira is, amelyeket az elmúlt években az M5 élőben közvetített. Az üdülőváros történelmi miliője inspirációs forrásként jelenik meg: a bemutatók az épített és szellemi örökséggel lépnek párbeszédbe, miközben a divat kilép a kifutók zárt világából, és közösségi élménnyé válik.
A Divat és örökség – Zoób Kati világa így nemcsak egy elismert tervező portréja, hanem gondolatébresztő reflexió arról is, hogyan őrizhető meg a kulturális identitás a XXI. században.
