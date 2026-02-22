Rendkívüli

Lelőttek egy fegyveres férfit Trump floridai birtokánál

Zoób KatiM5 kulturális csatornaörökségdivatdivattervezőportréfilm

A múlt új szabást ölt – Zoób Kati portréfilmje az M5 műsorán

Február 23-án, hétfőn 21 órakor mutatja be az M5 a Divat és örökség – Zoób Kati világa című új portréfilmet, amely a Magyar Érdemrend lovag- és tisztikeresztjével kitüntetett, nemzetközileg is elismert divattervező alkotói univerzumába enged betekintést. A közmédia produkciója nem csupán pályarajz, hanem kulturális esszé, amely a ruhákon keresztül beszél időről, identitásról és örökségről.

2026. 02. 22. 16:03
Zoób Kati divattervező Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zoób Kati munkásságának középpontjában a hagyomány és a kortárs formanyelv találkozása áll. A haute couture nála nemcsak esztétikai kérdés, hanem kulturális emlékezet is: népi és történeti viseletek motívumai születnek újjá modern kontextusban. Az alkotó szerint egy ruhadarab nem egyszerű használati tárgy, hanem történethordozó – az anyag, a szabás és a díszítés mind jelentést közvetít.

Zoób Kati
A Csipke/Csend/Idő című kiállítás egy részlete a balatonfüredi Katti Zoób Fashion & Múzeumban. Fotó: Petrovics Gabriella

Életre kel Zoób Kati alkotói világa

Valójában az egész életemet elmesélem a különböző kollekciókban

– fogalmaz a filmben a tervező.

A kamera végigkíséri a műhely mindennapjait, megmutatva, miként válik a kézműves tudás és a kortárs design párbeszéde egyedi, úgynevezett „fúziós divattá”.

Heritage: múlt és jövő találkozása

A portréfilm egyik hangsúlyos gondolata a „heritage”-szemlélet, vagyis az örökség szerepe a jelenkori divatban. 

Zoób Kati hitvallása szerint „a jövő hagyományait mi hagyjuk örökül” – vagyis a kulturális folytonosság nem magától értetődő, hanem tudatos alkotói döntések eredménye.

Ennek jegyében esik szó a balatonfüredi Katti Zoób Divatmúzeumról is, amely a magyar divatkultúra múltjának megőrzését és újraértelmezését tűzte ki célul. A múzeum nemcsak kiállítótér, hanem szellemi műhely is: hidat képez múlt és jelen között.

Balatonfüred mint inspiráció

A film kitér a tervező nagyszabású balatonfüredi divatbemutatóira is, amelyeket az elmúlt években az M5 élőben közvetített. Az üdülőváros történelmi miliője inspirációs forrásként jelenik meg: a bemutatók az épített és szellemi örökséggel lépnek párbeszédbe, miközben a divat kilép a kifutók zárt világából, és közösségi élménnyé válik.

A Divat és örökség – Zoób Kati világa így nemcsak egy elismert tervező portréja, hanem gondolatébresztő reflexió arról is, hogyan őrizhető meg a kulturális identitás a XXI. században.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu