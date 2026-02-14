divathétmagyar divattervezőkcreative hungarybcefw aw2627divatszépségiparriport

Vörös rúzs, neoprén és négyszáz csomó: ilyen a divathét a kifutón túl + galéria

A Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) leginkább várt pillanatai a hétvégi divatbemutatók, ám ilyenkor az egész város divattérré alakul. Belvárosi üzletek, galériák, vendéglátóhelyek, showroomok és designstúdiók kapcsolódnak be a divathét kreatív áramlásába: a BCEFW AW2627 kísérőprogramjai ötvenkét eseménnyel hálózzák be a fővárost. Három helyszínen jártunk, tervezőkkel beszélgettünk, és megnéztük, merre tart a kortárs divat.

Petrovics Gabriella
2026. 02. 14. 6:20
Csobod Réka és Valkai Hanna divattervezők a Central European Fashion Week AW2627 egyik kísérőprogramján Fotó: Polyák Attila
A divathét idén is jóval túlmutat a kifutókon. Egészen más ritmust vesz fel ilyenkor a város: február 9. és 15. között ötvenkét kísérőesemény várja a nagyközönséget Budapest különböző pontjain. A Creative Hungary szervezésében megvalósuló programsorozat a divatot városi léptékű kulturális eseménnyé formálja.

Az Estée Lauder belvárosi üzletében a luxuskozmetikai márka és Tomcsányi Dóra divattervező kollaborációját ismerhetjük meg. Fotó: Polyák Attila

A divat beköltözik a városba

Első utunk a HABA Juicebarba vezet, ahol az Emerging Voices kiállítás mutatja be a Mod’Art International friss diplomásainak munkáit. A letisztult térben néhány markáns kreáció áll a reflektorfényben, mellettük tervezési rajzok, moodboardok, háttéranyagok. 

A hangsúly nem csupán a kész ruhákon, hanem a gondolkodásmódon van.

Valkai Hanna fekete neoprénkabátja szinte szoborszerűen emelkedik ki a térből. Megtudjuk, hogy a hőlégfúvó pisztollyal megégetett anyag gyűrődései tudatos kísérlet eredményei, a kivitelezés majdnem száz órát vett igénybe. Diplomakollekciója konceptuális, fotózásra készült darabokból áll, a boszorkányüldözés témáját dolgozza fel.

A jövőben ezt a világot szeretném hordhatóbb formában továbbgondolni, a slow fashion jegyében

– mondja a fiatal divattervező, aki szerint fontos, hogy neves fotósokkal és stylistokkal jó kapcsolatot ápoljon, hiszen így ruhái külföldön is bemutatkozási lehetőséghez juthatnak.

Mellette Csobod Réka monokróm darabjain az anyagmanipuláció dominál. Több mint négyszáz csomóból álló kabátja – amelyet Lékai-Kiss Ramóna is viselt egy televíziós műsorban – a figyelemzavar jelenségét vizsgálja. Mint kiderül, ennek a kollekciónak a kiegészítésén dolgozik, új technikákat is szeretne kipróbálni. Mindkét tervezőnél érezhető a francia szemléletű oktatás hatása: a kreatív és üzleti gondolkodás összekapcsolása, a tudatos pozicionálás igénye.

1/23 Kilép a kifutóról a BCEFW – kísérőprogramok Budapest-szerte

A következő helyszínen, az Estée Lauder belvárosi üzletében Tomcsányi Dóra és a luxuskozmetikai márka kollaborációjába nyerünk betekintést. 

Az Estée Lauder ikonikus, 1997-es alapozójának új kiadása ihlette azt a neszesszert, amelyet a tervező álmodott meg.

Egy korábbi, több mint tízéves mintát gondolt újra, ezúttal női arcokkal. – Azonnal tudtam, melyik motívumhoz szeretnék visszanyúlni – meséli lelkesen Tomcsányi Dóra, akinek 2026/27-es őszi–téli kollekciója a láthatatlan női munkát állítja a középpontba: csempeminták, azsúros ágyneműk idézik meg a magyar otthonok különböző korszakait.

A Szervita térre érve a LipBar by Toman üzlete egyedi hangulatot áraszt. A divathét idején a helyszín Richard Demeter prezentációjának ad otthont. Nem klasszikus kiállítás ez, inkább találkozás a ruhákkal.

Richard Demeter a LipBar by Tomannal közösen két rúzst alkotott meg a divathétre. Fotó: Polyák Attila

A hatalmas strasszokkal kirakott fekete bőrdzseki, a halvány rózsaszín kosztümkabát és az élénk rózsaszín estélyi mögött történetek húzódnak.

Lénárt Fanni divízióvezető miközben körbevezet, arról mesél, hogy a divattervező ruhái az egyéniséget ünneplik. Richard Demeter a LipBarral közösen megalkotott rúzsokkal is készült: a mélyvörös és a nude árnyalat egyaránt rabul ejt. A vendégek személyes konzultáción próbálhatják ki a színeket, az összeállításokhoz pedig most parfümöket is társíthatnak. Itt a divat szó szerint tapintható, érzékelhető élménnyé válik, ahol a szépségipar és az önkifejezés szorosan összefonódik.

A BCEFW AW2627 kísérőprogramjai arra emlékeztetnek, hogy a divat nem csupán a kollekciókról szól, hanem történetekről, közösségről és gondolkodásmódról. És ha nyitott szemmel járunk, Budapest ilyenkor maga is kifutóvá válik.

 

