Vörös rúzs, neoprén és négyszáz csomó: ilyen a divathét a kifutón túl + galéria

A divathét idén is jóval túlmutat a kifutókon. Egészen más ritmust vesz fel ilyenkor a város: február 9. és 15. között ötvenkét kísérőesemény várja a nagyközönséget Budapest különböző pontjain. A Creative Hungary szervezésében megvalósuló programsorozat a divatot városi léptékű kulturális eseménnyé formálja.

Az Estée Lauder belvárosi üzletében a luxuskozmetikai márka és Tomcsányi Dóra divattervező kollaborációját ismerhetjük meg. Fotó: Polyák Attila

A divat beköltözik a városba

Első utunk a HABA Juicebarba vezet, ahol az Emerging Voices kiállítás mutatja be a Mod’Art International friss diplomásainak munkáit. A letisztult térben néhány markáns kreáció áll a reflektorfényben, mellettük tervezési rajzok, moodboardok, háttéranyagok.

A hangsúly nem csupán a kész ruhákon, hanem a gondolkodásmódon van.

Valkai Hanna fekete neoprénkabátja szinte szoborszerűen emelkedik ki a térből. Megtudjuk, hogy a hőlégfúvó pisztollyal megégetett anyag gyűrődései tudatos kísérlet eredményei, a kivitelezés majdnem száz órát vett igénybe. Diplomakollekciója konceptuális, fotózásra készült darabokból áll, a boszorkányüldözés témáját dolgozza fel.

A jövőben ezt a világot szeretném hordhatóbb formában továbbgondolni, a slow fashion jegyében

– mondja a fiatal divattervező, aki szerint fontos, hogy neves fotósokkal és stylistokkal jó kapcsolatot ápoljon, hiszen így ruhái külföldön is bemutatkozási lehetőséghez juthatnak.

Mellette Csobod Réka monokróm darabjain az anyagmanipuláció dominál. Több mint négyszáz csomóból álló kabátja – amelyet Lékai-Kiss Ramóna is viselt egy televíziós műsorban – a figyelemzavar jelenségét vizsgálja. Mint kiderül, ennek a kollekciónak a kiegészítésén dolgozik, új technikákat is szeretne kipróbálni. Mindkét tervezőnél érezhető a francia szemléletű oktatás hatása: a kreatív és üzleti gondolkodás összekapcsolása, a tudatos pozicionálás igénye.