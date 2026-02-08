Fashion WeekdivatBudapest Central European Fashion Week

Budapestre figyel a divatvilág, a régió legmenőbb tervezői érkeznek hazánkba

Február 9–15. között 17. alkalommal rendezik meg a Budapest Central European Fashion Weeket, amely a kortárs divat újdonságait és a magyar tervezők egyedi látásmódját mutatja be. Az eseménysorozaton Magyarország mellett nyolc országból több mint 40 hazai és nemzetközi alkotó prezentálja 2026–2027-es őszi–téli kollekcióját. A Creative Hungary szervezésében megvalósuló divathét a tehetséggondozásra és a regionális szakmai együttműködésekre építve erősíti tovább pozícióját a térség meghatározó szakmai fórumaként. A hét folyamán szakmai programok és események várják az érdeklődőket, a kiemelt bemutatók pedig február 13–15. között az Apolló Galériában és a Szépművészeti Múzeumban lesznek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 6:30
Fotó: Ajkai Dávid
Az AW2627-es szezon tovább erősíti a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) nemzetközi együttműködéseinek körét, a rendezvényre Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkeznek tervezők. Így 17 külföldi és 24 magyar alkotó munkái lesznek láthatók különböző prezentációs formátumokban, amelyek támogatják a divatmárkákat a hazai és nemzetközi láthatóságuk erősítésében.

Budapestre figyel a divatvilág, a régió legmenőbb tervezői érkeznek Magyarországra
A Budapest Central European Fashion Weeken a kortárs divat újdonságai és a magyar tervezők egyedi látásmódja mutatkozik be (Fotó: Ajkai Dávid)

Nem csak egy megálló a divat térképén

Ma már nem követjük a trendeket, hanem a kelet-közép-európai régió hangját közvetítjük – és egyre inkább mi magunk is formáljuk azt. A nemzetközi együttműködések hidat teremtenek a régió országai között. Miközben Budapesten mi biztosítunk színpadot a környező országok tervezőinek, partnereink külföldön nyújtanak piacra lépési és értékesítési lehetőségeket a magyar alkotók számára. A BCEFW így nemcsak egy szezonális esemény, hanem fenntartható befektetés egy tudatosan épülő ökoszisztémába, amely egyszerre szolgálja a szakmai presztízs növelését, a nemzetközi kapcsolatok erősítését és a kreatívipar versenyképességének növelését. Hiszen a divatipar erős exportpotenciállal bír, ugyanakkor az egyik legnagyobb munkáltatóként a hazai gazdasági stabilitásra is hatással van

– hangsúlyozta Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

A Creative Hungary (korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség) a Budapest Central European Fashion Weekkel azt a törekvést helyezi előtérbe, hogy Budapest ne csupán egy figyelemfelkeltő megálló legyen a divat térképén, hanem olyan nemzetközi szereplővé váljon, amelynek világos stratégiája, megfelelő infrastruktúrája és hosszú távú jövőképe van. Így 

az érett, a piacon már bizonyított márkák mellett a fiatal tervezők támogatását is fontos küldetésként kezeli. 

A platform olyan fejlődési ívet kínál, amely lehetővé teszi, hogy az alkotók fokozatosan haladjanak előre a szakmai láthatóság, a márkaépítés és a nemzetközi jelenlét irányába.

Jakab Zsófia hozzátette: a budapesti divathét mindig is a kreativitás és az innováció bástyája volt a régióban. 

Célunk nemcsak a regionális divat kiválóságainak bemutatása, hanem annak biztosítása is, hogy a divatipar továbbra is a kulturális és gazdasági változások élvonalában maradjon. Emiatt a tehetséggondozás stratégiai jelentőségű, ami az AW2627-es szezon programstruktúrájában is megjelenik: a kollektív bemutatók, az önálló prezentációk és a divatbemutatók egymásra épülve teremtik meg a szakmai előrelépés lehetőségét, miközben célzott figyelmet biztosítanak mind a már ismert márkáknak, mind a következő generáció legígéretesebb szereplőinek. Az ő támogatásuk befektetés a kreatív jövőnkbe. Ők adják az iparág vérkeringését és ők azok, akik a fenntarthatóságot nem kötelezettségként, hanem alapvetésként kezelik. Ezért hoztuk létre a New Generation Individual Show kategóriát, amely azoknak a fiatal márkáknak kínál önálló bemutatkozási lehetőséget, amelyek már túlléptek a kollektív formátumokon, és készen állnak saját víziójuk egyéni megvalósítására

– emelte ki a Creative Hungary vezérigazgatója.

Fotó: Ajkai Dávid

Divatbemutatók impozáns helyszíneken

A szezon fő divatbemutatói február 13–15. között lesznek. A pénteki programok az Apolló Galériában zajlanak majd, amely kortárs, kísérletező karakterével ideális közeget teremt az új generáció friss, innovatív szemléletű kollekcióinak bemutatására. A szombati és vasárnapi bemutatók a Szépművészeti Múzeumban folytatódnak, ahol az ikonikus kulturális tér és a kortárs divat találkozása ad keretet a szezon kiemelt prezentációinak. A szakmai és edukációs kísérőprogramok szombaton és vasárnap a Szépművészeti Múzeumban kialakított Fashion Hub programstruktúrájában kapnak helyet. Szintén a múzeumban lesz megtalálható a kifejezetten viszonteladók és forgalmazók számára felállított showroom is, ahol a márkák a bemutatókat követően személyesen is fogadhatják az üzleti megkereséseket.

A BCEFW részletes programja ITT érhető el.

Több mint ötven kísérőprogram

A Budapest Central European Fashion Week AW2627 idén is jóval túlmutat a kifutókon: 

február 9–15. között összesen 52 kísérőesemény várja a nagyközönséget és a szakma képviselőit Budapest különböző pontjain. 

A Creative Hungary szervezésében megvalósuló divathét a bemutatók mellett kiállításokkal, showroom- és stúdiólátogatásokkal, pop-up eseményekkel, workshopokkal, szakmai beszélgetésekkel és közösségi programokkal kapcsolja össze a város kreatív színtereit.

A BCEFW AW2627 kísérőprogramjai behálózzák a fővárost: belvárosi üzletek, galériák és designstúdiók mellett kulturális intézmények, valamint külsőbb városrészek alkotóterei és ikonikus helyszínei is bekapcsolódnak a divathét pezsgésébe. A többnapos programsorozat így a divathetet városi léptékű, felfedezésre épülő kulturális eseménnyé alakítja, ahol a látogatók különböző műfajokon, helyszíneken és formátumokon keresztül találkozhatnak a kortárs divattal és a kreatívipari újdonságokkal.

A programkínálat egyik hangsúlyos eleme a kézművesség, az anyaghasználat és a tárgykultúra bemutatása, amely többnapos kiállítások formájában jelenik meg. Ezzel párhuzamosan erőteljes lesz még a fenntarthatóság és a körforgásos gondolkodás témaköre is. Az upcycling fókuszú események, zero waste workshopok és tudatos ruhatárépítést támogató programok reflektálnak a divatipar aktuális kérdéseire. 

Fotó: Ladóczki Balázs

A nyitott műhelyek és showroom-napok lehetőséget adnak a közvetlen találkozásra a tervezőkkel, míg a pop-up események és limitált kollekciók a vásárlói élményt helyezik előtérbe, sok esetben kedvezményes vásárlást nyújtva.

A BCEFW AW2627 során a divat kapcsolódási pontjai is hangsúlyt kapnak. A szépségipar, a kortárs képzőművészet, az enteriőr- és tárgykultúra, valamint az életmód felől érkező együttműködések is szélesítik a divathét programkínálatát. A bridal fókuszú események – exkluzív sajtóeseménnyel és a Bridal Fashion Show kapcsolódó programjaival – az esküvői divat aktuális irányait mutatják be. Az esti közösségi események pedig a divathét hangulatát kiterjesztve teremtenek találkozási pontot tervezők, szakmai szereplők és a nagyközönség számára.

A kísérőprogramok között szakmai fókuszú események is megjelennek: a Creative Hungary által szervezett Creative Forum a kreatívipari szakma számára kínál gyakorlati tudást és iparági nézőpontokat, míg a Creative Academy a szépségipari szereplők digitális láthatóságát és márkakommunikációs kihívásait helyezi fókuszba.

A BCEFW kísérőeseményei a nagyközönség és a szakma előtt egyaránt nyitottak: a programok jelentős része ingyenesen látogatható, míg egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek vagy meghívásos formában valósulnak meg.

A teljes side event programnaptár a rendezvény hivatalos felületein érhető el.


 

Budapest Central European Fashion Week

A Creative Hungary (korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség) 2018-as megalakulása óta rendezi meg évente két alkalommal a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Weeket. Az esemény évek óta a nagyközönség, a buyerek, a tervezők, az influenszerek, valamint a hazai és a nemzetközi média találkozásának első számú állomását jelenti a térségben. A hazai divat- és designipari rendezvények hozzájárulnak Magyarország turisztikai vonzerejének és a nemzetgazdaság növekedéséhez, láthatóságot biztosítanak a magyar márkáknak, továbbá nemzetközi megrendeléseket eredményeznek.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

