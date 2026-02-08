Budapestre figyel a divatvilág, a régió legmenőbb tervezői érkeznek hazánkba

Az AW2627-es szezon tovább erősíti a Budapest Central European Fashion Week (BCEFW) nemzetközi együttműködéseinek körét, a rendezvényre Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szlovéniából, Szerbiából, Örményországból, Romániából és Ukrajnából érkeznek tervezők. Így 17 külföldi és 24 magyar alkotó munkái lesznek láthatók különböző prezentációs formátumokban, amelyek támogatják a divatmárkákat a hazai és nemzetközi láthatóságuk erősítésében.

A Budapest Central European Fashion Weeken a kortárs divat újdonságai és a magyar tervezők egyedi látásmódja mutatkozik be (Fotó: Ajkai Dávid)

Nem csak egy megálló a divat térképén

Ma már nem követjük a trendeket, hanem a kelet-közép-európai régió hangját közvetítjük – és egyre inkább mi magunk is formáljuk azt. A nemzetközi együttműködések hidat teremtenek a régió országai között. Miközben Budapesten mi biztosítunk színpadot a környező országok tervezőinek, partnereink külföldön nyújtanak piacra lépési és értékesítési lehetőségeket a magyar alkotók számára. A BCEFW így nemcsak egy szezonális esemény, hanem fenntartható befektetés egy tudatosan épülő ökoszisztémába, amely egyszerre szolgálja a szakmai presztízs növelését, a nemzetközi kapcsolatok erősítését és a kreatívipar versenyképességének növelését. Hiszen a divatipar erős exportpotenciállal bír, ugyanakkor az egyik legnagyobb munkáltatóként a hazai gazdasági stabilitásra is hatással van

– hangsúlyozta Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

A Creative Hungary (korábbi nevén Magyar Divat & Design Ügynökség) a Budapest Central European Fashion Weekkel azt a törekvést helyezi előtérbe, hogy Budapest ne csupán egy figyelemfelkeltő megálló legyen a divat térképén, hanem olyan nemzetközi szereplővé váljon, amelynek világos stratégiája, megfelelő infrastruktúrája és hosszú távú jövőképe van. Így

az érett, a piacon már bizonyított márkák mellett a fiatal tervezők támogatását is fontos küldetésként kezeli.

A platform olyan fejlődési ívet kínál, amely lehetővé teszi, hogy az alkotók fokozatosan haladjanak előre a szakmai láthatóság, a márkaépítés és a nemzetközi jelenlét irányába.