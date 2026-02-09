divatcsipkekiállításBalatonfüredeleganciaZoób Kati

Egykor politikai kérdés volt, ma az elegancia titka

A balatonfüredi Katti Zoób Fashion & Múzeumban márciusig megtekinthető Csipke/Csend/Idő című kiállítás nemcsak textileket mutat be, hanem egy kulturális örökséget és lassan eltűnő tudást. A csipke itt nem díszítőelem, hanem történet: hatalomról, finom kézművességről és türelemről mesél.

Petrovics Gabriella
2026. 02. 09. 17:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csipkét ma leginkább romantikus, légies anyagként látjuk: menyasszonyi ruhák, elegáns blúzok, dekoratív terítők jutnak róla eszünkbe. A Csipke/Csend/Idő kiállításon azonban hamar kiderül, hogy a csipke ennél jóval több. Nem pusztán textil, hanem kézzel formált idő. A csipke története a XVI. századi Itáliába és Flandriába vezet. A korai darabok lenből, selyemből, olykor aranyszálból készültek, és egyházi ruhák, udvari viseletek ékei voltak. A varrott és a vert csipke technikája évszázadokon át tökéletesedett, miközben maga az anyag a hatalom jelképe lett. A XVII–XVIII. században a nemesi és királyi udvarok elengedhetetlen tartozékává vált.

csipke
A Csipke/Csend/Idő című kiállításon meg is érinthetjük a kiállított ruhákat. Fotó: A szerző felvétele

Újragondolt csipke

Ma nehéz elképzelni, de a csipke egykor politikai kérdés is volt. 

Fényűzési törvények szabályozták, ki mennyit viselhet belőle.

I. Erzsébet angol királynő még a csipkefodrok szélességét is meghatározta – természetesen saját magára nem vonatkoztatva az előírást. A tiltások célja egyszerre volt gazdasági és társadalmi: megakadályozni, hogy az alsóbb rétegek utánozzák a nemesség pompáját. Kevés sikerrel. A csipke mindig utat talált magának, ahogy ma is.

Magyarországon a csipke a XVII. századtól terjedt el, a XIX. század végére pedig vidéki központok alakultak ki. A halasi csipke – amely 1902-ben kelt életre – különleges mintakincse révén a magyar kulturális örökség része lett.

A balatonfüredi Katti Zoób Fashion & Múzeum impozáns tereiben a csipke nem vitrinekbe zárt relikvia. Zoób Kati nem szabdalja fel a vintage textileket, inkább új kontextusba helyezi őket. 

A tárlaton 1880 és 1920 között készült pompás függönyökből és terítőkből született operakabátok is láthatók. A nagy szalonfüggönyök – sokszor a bécsi polgári lakások hangulatát meghatározó darabok – most uszályos leplekként térnek vissza. Paul Poiret szelleme is megidéződik, a textil ruhává válik, de múltját nem tagadja meg. Az egyik legizgalmasabb darab egy art deco csipkefüggöny, amely a húszas évek jazzkorszakát idézi. Mintha egy New York-i szalon ablaka előtt állnánk, ahol a csipke már nem udvari rangjelzés, hanem modern elegancia. A textil itt valóban „zenélni” kezd.

A horgolt, szalag-, hímzett és gépi csipkék korszakokon ívelnek át. És amikor az ember közel hajol egy-egy darabhoz, szemenként látja a munkát. Egy szem egy mozdulat, egy perc, egy lélegzet. 

A régi csipkék mellett azonban ott van a csipke Zoób Kati új, modern ruháin is, amelyeket muszáj megérinteni.

A szabásvonalak időtlenek, klasszikus és egyben friss eleganciát árasztanak. A divattervező szerint a csipkének ma is igen erős üzenete van a divatban, nem véletlen, hogy a nagy divatházak újra és újra visszanyúlnak hozzá. A csipke közös kulturális tudás, amely összeköt országokat, generációkat, női kezek történeteit, ám lassan eltűnőben van.

A Csipke/Csend/Idő nem nosztalgikus kiállítás. Arra emlékeztet, hogy vannak anyagok, amelyek tisztelik az időt. A csipke épp ilyen – finom háló, amely összeköti a múltat és a jelent, a kézművességet és a modernséget.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu