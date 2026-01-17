Hobo-dalokat dolgoztak fel – Ők hárman a legjobbak

A felhívásra összesen 28 érvényes pályamű érkezett, rendkívül változatos zenei megközelítésekben. A feldolgozások között szerepeltek a többi között rock, blues, szintipop, punk, jazz, pop, reggae, valamint további műfajok elemei is, jól tükrözve Hobo életművének időtállóságát és sokrétű inspiráló erejét.

Hobo 80 dalpályázat különleges díja egy közös videóklip Földes Lászlóval (Forrás: MTVA)

A benyújtott pályázatokat a határidő lezárását követően szakmai zsűri bírálta el.

Kiemelt szempont volt az eredeti művek szellemiségének tisztelete, az alkotói egyediség, valamint a zenei és előadói minőség.

A zsűri döntése alapján a Hobo 80 dalverseny top 3 pályázata az alábbi előadókhoz és feldolgozásokhoz köthetők:

Barczi Réka és Máté – Kisember

Day By Day zenekar – Ki vagyok én?

Várhegyutca – Szabadíts fel!

A Hobo 80 dalpályázat különleges díja egy közös videóklip Földes László Hobóval, amelyhez átfogó kommunikációs támogatás is társul. A kiválasztott produkciók bemutatkozási lehetőséget kapnak a Petőfi Rádióban és az M2 Petőfi TV-ben, a győztes a jubileum alkalmából készült Úton lenni boldogság című életrajzi film február 10-i díszbemutatóján veheti át a díjat.

A filmet a nagyközönség február 13-án 21 órától láthatja a Dunán, ezt megelőzően február 8-án 22 órától a werkfilm kerül az M2 Petőfi TV képernyőjére.

A Hobo 80 dalpályázat első három helyén végzett zenekarokkal a következő hetekben a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV műsoraiban találkozhatnak.