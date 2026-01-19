Különleges, 250 éves könyvtárszobát nyitnak meg a látogatók előtt Veszprémben

„Az Érseki Palotában a főpásztor lakrészét szabályozott rend szerint alakították ki a 18. században: az első helyen a magánkápolna állt, ám azt a könyvtár követte, hiszen a püspököknek mindig is feladatuk volt, hogy a legújabb, legértékesebb, a különböző tudományágakról szóló könyveket összegyűjtsék. Nagyon érdekes gyűjteményről van szó, amelyet örömmel mutatunk meg” – mondja Udvardy György veszprémi érsek a több mint 2200 kötetből álló Koller-könyvtárról.

Január 24-én megnyitják a nemrég megújult Koller-könyvtárat (Fotó: Nagy Lajos)

A veszprémi Érseki Palota északi szárnyában lévő barokk helyiséget a várnegyed megújításának részeként restaurálta a Veszprémi Főegyházmegye, a kötetek nemrég kerültek vissza a polcokra. A több száz éves könyvritkaságok és a bútorzat védelme érdekében fontos, hogy a hőmérsékletet és a páratartalmat megadott szinten tartsák a helyiségben, ezért azt csak kiemelt alkalmakon nyitják meg a látogatók előtt. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan, a jeles dátumot követően

január 24-én, 11:30-kor vezetett séta indul, amelyen az Érseki Palota látogatható terein kívül a különleges könyvtárszoba múltját és kincseit is megismerhetik az érdeklődők Karlinszky Balázs, a Veszprémi Érseki Könyvtár és Levéltár igazgatójának vezetésével.

Ezen a napon más programok is várják a veszprémi várnegyedbe érkezőket. A látogatók 10 és 18 óra között megtekinthetik a Biró-Giczey Házat és kiállításait, valamint részt vehetnek a Szent Mihály Főszékesegyház terein (beleértve a megújult altemplomon is) végigkalauzoló, 14 órakor induló sétán, 16 órától pedig az Érseki Palotát és a Gizella Kápolnát csodálhatják meg egy vezetett séta keretében.

Egy 1550-ből származó díszes Bibliát is őriz a Koller-könyvtár

Az Érseki Palotát építtető Koller Ignác műveltségéről és könyvszeretetéről árulkodik, hogy a könyvtárnak otthont adó helyiség közvetlenül a főpásztori lakrész és a püspöki magánkápolna között kapott helyet. A polcokon sorakozó 2225 kötet közül 708 Koller Ignácé, 58 Padányi Biró Mártoné volt, több könyv pedig az 1777-ben püspökké szentelt Bajzáth József, valamint a főpásztori székben őt követő Rosos Pál Sándor gyűjteményéből származik.

A Koller-könyvtár gyűjteménye főként 16–18. századi kötetekből áll, ám 19. század elejéről származó könyvsorozatokat is találhatunk a polcokon. Félszáz antikva, vagyis 1500–1600 között nyomtatott kötet is része a könyvtári állománynak, amelyek közül a legrégebbi 1502-es

– mondja Karlinszky Balázs.