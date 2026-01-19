könyvtármagyar kultúra napjaveszprém

Különleges, 250 éves könyvtárszobát nyitnak meg a látogatók előtt Veszprémben

Különleges programokkal készül a magyar kultúra napja alkalmából a Veszprémi Főegyházmegye: a január 22-ét követő szombaton, január 24-én megnyitják a nemrég megújult Koller-könyvtárat, amelynek múltját és könyvritkaságait vezetett sétán fedezhetik fel az érdeklődők.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 16:00
Fotó: Nagy Dániel
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az Érseki Palotában a főpásztor lakrészét szabályozott rend szerint alakították ki a 18. században: az első helyen a magánkápolna állt, ám azt a könyvtár követte, hiszen a püspököknek mindig is feladatuk volt, hogy a legújabb, legértékesebb, a különböző tudományágakról szóló könyveket összegyűjtsék. Nagyon érdekes gyűjteményről van szó, amelyet örömmel mutatunk meg” – mondja Udvardy György veszprémi érsek a több mint 2200 kötetből álló Koller-könyvtárról. 

Különleges, 250 éves könyvtárszobát nyitnak meg a látogatók előtt Veszprémben
Január 24-én megnyitják a nemrég megújult Koller-könyvtárat (Fotó: Nagy Lajos)

A veszprémi Érseki Palota északi szárnyában lévő barokk helyiséget a várnegyed megújításának részeként restaurálta a Veszprémi Főegyházmegye, a kötetek nemrég kerültek vissza a polcokra. A több száz éves könyvritkaságok és a bútorzat védelme érdekében fontos, hogy a hőmérsékletet és a páratartalmat megadott szinten tartsák a helyiségben, ezért azt csak kiemelt alkalmakon nyitják meg a látogatók előtt. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan, a jeles dátumot követően 

január 24-én, 11:30-kor vezetett séta indul, amelyen az Érseki Palota látogatható terein kívül a különleges könyvtárszoba múltját és kincseit is megismerhetik az érdeklődők Karlinszky Balázs, a Veszprémi Érseki Könyvtár és Levéltár igazgatójának vezetésével. 

Ezen a napon más programok is várják a veszprémi várnegyedbe érkezőket. A látogatók 10 és 18 óra között megtekinthetik a Biró-Giczey Házat és kiállításait, valamint részt vehetnek a Szent Mihály Főszékesegyház terein (beleértve a megújult altemplomon is) végigkalauzoló, 14 órakor induló sétán, 16 órától pedig az Érseki Palotát és a Gizella Kápolnát csodálhatják meg egy vezetett séta keretében. 

Egy 1550-ből származó díszes Bibliát is őriz a Koller-könyvtár

Az Érseki Palotát építtető Koller Ignác műveltségéről és könyvszeretetéről árulkodik, hogy a könyvtárnak otthont adó helyiség közvetlenül a főpásztori lakrész és a püspöki magánkápolna között kapott helyet. A polcokon sorakozó 2225 kötet közül 708 Koller Ignácé, 58 Padányi Biró Mártoné volt, több könyv pedig az 1777-ben püspökké szentelt Bajzáth József, valamint a főpásztori székben őt követő Rosos Pál Sándor gyűjteményéből származik. 

A Koller-könyvtár gyűjteménye főként 16–18. századi kötetekből áll, ám 19. század elejéről származó könyvsorozatokat is találhatunk a polcokon. Félszáz antikva, vagyis 1500–1600 között nyomtatott kötet is része a könyvtári állománynak, amelyek közül a legrégebbi 1502-es

– mondja Karlinszky Balázs. 

A könyvtárszoba egyik legértékesebb darabja egy 1550-es, díszes lyoni Biblia, de különleges az az 1574-es metszetgyűjtemény is, amely antik és humanista írók, tudósok síremlékét – többek között Janus Pannoniusét – mutatja be, akinek egy epigrammája is szerepel a kötetben. 

Fotó: Nagy Lajos

Ma is megcsodálhatjuk az eredeti berendezést

A Koller-könyvtár azonban nem csupán a könyvritkaságok miatt egyedülálló: ez az Érseki Palota egyik érintetlen része, amelyet az elmúlt 250 évben egyszer sem alakítottak át. A bejárat fölött Koller Ignác portréja látható, amelyet Franz Anton Palko osztrák festőművész készített. A könyvtár dísze a terem eredeti, 18. századi aranyozott hársfa csillárja, amelyet soha nem alakítottak át elektromos rendszerűre, a történeti kialakítás megőrzésére törekedtek. 

Az értékes, több mint két és fél évszázados berendezést a farestaurátorok az elmúlt időszakban aprólékos munkával újítottak meg: restaurálták a mennyezetig érő impozáns polcrendszert, a faburkolatot, a belső ablakszárnyakat és -tokokat, valamint a könyvtárszoba parkettáját és bútorait is, így a látogatók ma már eredeti pompájában csodálhatják meg a Koller-könyvtárat. 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrezsicsökkentés

Érdekes!

Bayer Zsolt avatarja

Mindig hazudik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu