Száz éve született a színész, aki nem szerepet játszott, hanem igazságot keresett

Mensáros László polgári családban született Budapesten, zenei és nyelvi műveltsége már gyermekkorában formálódott. A második világháború azonban derékba törte indulását: menekülés, amerikai hadifogság, majd egy új, kiszámíthatatlan korszak következett. A színészethez vezető útja sem volt egyenes. 1946-ban felvették a Országos Magyar Színművészeti Akadémiára (ma Színház- és Filmművészeti Egyetem), de „osztályidegenként” eltávolították, majd egy sikertelen disszidálási kísérlet miatt tizenhárom hónap börtönre ítélték. Később, 1956-os szerepvállalása miatt újra börtönbe került. Ám ezek az évek nem törték meg, inkább elmélyítették.

Mensáros László színész, rendező, tanár Csernus Mariann színésznővel. Fotó: Wikipédia/Rózsavölgyi Gyöngyi

A színész számos filmszerepben feltűnt

Pályatársai később gyakran mondták róla: Mensáros nem tanulta a fájdalmat, hanem átélt tapasztalatból beszélt.

Színészként Mensáros László intellektuális alkat volt. Hamlet- és Rómeó-alakítása Debrecenben már fiatalon jelezte kivételes tehetségét, később Csehov és Molière hősei váltak igazi szellemi terepévé. Nem gesztusokban, hanem gondolatokban játszott a színpadon, elementáris hatással.

A Madách Színházban eltöltött két évtized alatt olyan szerepeket formált meg, amelyekben a morális dilemma volt a főszereplő. Kritikusai gyakran írták: Mensáros alakításai nem lezártak voltak, hanem „nyitva hagyták a kérdéseket”.

Filmen is emlékezetes maradt – különösen az Aranysárkány tragikus tanárfigurájaként vagy a Szerelem finoman rezdülő orvosaként, de emlékezetes rezonőrszerepe Ruttkai Éva mellett a Butaságom történetében. Jelenléte mindig sűrítette a levegőt.

Ha azonban egyetlen dolgot kellene kiemelni életművéből, az a pódiumestjeihez kötődik. A XX. század című, saját szerkesztésű estje 1963-ban forradalmasította a magyar előadó-művészetet: nem illusztrált, nem szavalt, hanem értelmezett. Olyannyira, hogy először be is tiltották. Később mégis több mint ezerötszáz előadást ért meg.

Mensáros László józan varázslata, melyet a kiválasztott szerzőkkel művelt, lassan, de annál erőteljesebben kerítette hatalmába hallgatóságát. Ezért jöttünk el újra meg újra meghallgatni, mert részesülni akartunk szellemi igézetéből

– olvashatjuk a Mensáros László: A XX. század című tanulmánykötetben.