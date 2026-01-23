Elhunyt Benedek Gyula

A Pesti Művész Színház közösségi oldalán megjelent búcsúüzenet szerint Benedek Gyula több volt kollégánál: alkotótárs és barát is volt, akire mindig lehetett számítani. A társulat tagjai közös sikerekre, nehéz pillanatokra, nevetésekre és megható emlékekre emlékeznek vissza, amelyek hosszú időre meghatározták közösségüket.

Benedek Gyula rendezett és írt is

A bejegyzésben hálával idézték fel az együtt töltött éveket, az előadásokat, a próbákat és azokat a történeteket, amelyeket maga után hagyott.

Kedves Gyuszi! Emlékedet szeretettel és tisztelettel őrizzük



– búcsúztak tőle.

A Pesti Művész Színház részvétét fejezte ki a család, a barátok és mindazok felé, akik ismerték és szerették Benedek Gyulát.

Benedek Gyula pályáját a Nemzeti Színház stúdiójában kezdte, diplomáját 1981-ben szerezte meg a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, Békés András osztályában. Főiskolásként a Vígszínházban is játszott, majd a Veszprémi Petőfi Színházban indult el hivatásos pályája. Később a Jurta Színházban, a debreceni Csokonai Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban és Szolnokon is dolgozott.

Szabadúszó művészként számos független és kőszínházi előadásban vett részt, köztük a Karinthy Színház, a Ruttkai Éva Színház és a Váci Dunakanyar Színház produkcióiban.