Háromszáz cigányzenésszel érkezik az év legjobban várt operettbemutatója, a Dankó Pista

Újabb nagyszabású magyar ősbemutatóra készül a Budapesti Operettszínház, már javában zajlanak a Dankó Pista című nagyoperett próbái, amely március 26-án debütál az MVM Dome-ban. Az előadás monumentális látványvilágot ígér és mintegy háromszáz cigányzenész lép majd egyszerre színpadra – ilyen léptékű operettprodukció eddig nem készült Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 16:09
Fischl Mónika a Dankó Pista című nagyoperett sajtótájékoztatóján Fotó: Havran Zoltán
Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója a Pesti Vigadóban tartott Dankó Pista című nagyoperett-sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a magyar kulturális örökség egyik alappillére a cigányzene és a magyar nóta, amely szervesen kapcsolódik az operett hagyományához.

20260108 BudapestA Dankó Pista című operett sajtótájékoztatója.fotó: Havran Zoltán (HZ)MWképen: Sándor Péter énekes
Sándor Péter is énekelt a Dankó Pista nagyoperett sajtótájékoztatóján a Pesti Vigadóban. Fotó: Havran Zoltán

Dankó Pista legendája nagyszabású operettprodukcióként kel életre

Mint fogalmazott, 

Dankó Pista a maga korában igazi világsztár volt: II. Miklós cár kedvence, ugyanakkor Ady Endre és Gárdonyi Géza is az ő hegedűszavára mulatott.

Dalai máig élnek a köztudatban – gyakran úgy, hogy szerzőjük nevét nem is ismerjük.

A főigazgató szerint az alkotók közös elköteleződése garancia arra, hogy a közönség ezúttal is kivételes minőséggel találkozik.

A Dankó Pista című nagyoperett zenéjét Pejtsik Péter Erkel Ferenc-díjas zeneszerző komponálta Dankó Pista világhírű nótái alapján, a librettót Orbán János Dénes Kossuth-díjas drámaíró jegyzi. A rendező-koreográfus Bozsik Yvette, a látványtervezésért pedig Ferenczfy-Kovács Attila Kossuth-díjas díszlettervező, a Nemzet Művésze felel.

Orbán János Dénes szerint Dankó Pista nem csupán zeneszerző volt, hanem jelenség: 

zenéje hidat teremtett társadalmi rétegek között. 

Pejtsik Péter úgy fogalmazott, hogy társszerzőnek érzi magát Dankó mellett, a jól ismert dallamok új harmóniai és ritmikai közegben szólalnak meg, kortárs színházi formában. A zeneszerző számára a mű személyes visszatérés is: korábbi, nemzetközi ihletésű munkái után most ismét a magyar zenei gyökerekhez nyúlt.

Bozsik Yvette rendező víziójában látomásszerű, filmszerű előadás bontakozik ki: megjelenik II. Miklós cár udvarának pompája és tragédiája, Dankó Pista szegénységből induló életútja, valamint Somossy Károly mulatóinak csillogó, majd hanyatló világa.

Az előadás vizuális nyelve a görög színház hatásait is felidézi, miközben az MVM Dome hatalmas küzdőtere aktív része lesz az előadásnak.

20260108 BudapestA Dankó Pista című operett sajtótájékoztatója.fotó: Havran Zoltán (HZ)MWképen: Nótár Mary
Nótár Mary is szerepel a Dankó Pista című látványos operettben. Fotó: Havran Zoltán

Ferenczfy-Kovács Attila elmondta: a teljes küzdőtér beépül, a hagyományos jelenetváltásokat fényekkel és térbeli vándorlással oldják meg. A cél egy olyan komplex látványvilág megteremtése, amilyen eddig még nem volt látható Magyarországon.

A jelmezeket Berzsenyi Krisztina tervezi, aki a korhűség mellett a tér nagyságát is figyelembe vette. A színészek és a nézők közötti távolság miatt a kosztümök alapját erőteljes kontrasztok és nagy minták adják, hogy a látvány az MVM Dome minden pontjáról érvényesüljön.

A sajtótájékoztatón a Budapesti Operettszínház több művésze is színpadra lépett, köztük Sándor Péter, Kiss Diána, Lipics Franciska, Tassonyi Balázs, Fischl Mónika és Ninh Duc Hoang Long. A zenei világot az Elemér Duka Gipsy Chamber Orchestra, Lakatos Miklós prímás és zenekara, valamint Szekeres László zongorajátéka idézte meg.

A sajtótájékoztató csúcspontját Nótár Mary fellépése jelentette, aki a produkcióban is szerepel majd. Dala méltó lezárása volt annak az eseménynek, amely már most jelezte: nagyszabású, érzelmekkel és energiával teli előadás készül.

 

 

