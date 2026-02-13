Amikor a kultúra sem marad magára

A színház mindig is különleges helyet foglalt el a magyar közgondolkodásban. Nemcsak azért, mert a nyelv, az irodalom és a történelem egyik legfontosabb hordozója, hanem mert közösséget teremt. A színpadon elhangzó mondatok gyakran túlmutatnak az estén: erkölcsi kérdéseket vetnek fel, sorsokat állítanak példaként, emlékeztetnek arra, honnan jövünk és kik vagyunk. Ehhez a munkához azonban stabil háttérre van szükség – olyan intézményi és anyagi környezetre, amely nem megingatja, hanem megtartja az alkotókat.

A mostani béremelés ebbe az irányba tett lépésként értelmezhető. Magyarország Kormánya és a kulturális kormányzat következetes szándéka, hogy a nemzeti kultúrát ne csupán megőrizze, hanem megerősítse, élővé és továbbadhatóvá tegye. A kulturális élet támogatása ebben az értelemben nem egyszerű ágazati kérdés, hanem nemzetstratégiai ügy: a magyar szellemi örökség megőrzése és továbbfejlesztése olyan feladat, amely hosszú távú felelősséget és kiszámítható döntéseket igényel.

A színházak igazgatói szerint ez a döntés a mindennapokban válik igazán érezhetővé.

A kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója, Nagy Viktor szerint a színház működése elsősorban közösségi együttműködésen alapul. „Egy társulat akkor tud jól működni, ha mindenki érzi, hogy a munkája fontos, legyen szó a színpadon állókról vagy a háttérben dolgozókról. A béremelés nem csupán gyakorlati segítség, hanem egyértelmű visszajelzés is: azt fejezi ki, hogy a felelősséggel és elkötelezettséggel végzett munka értéket képvisel. Ez erősíti a közösséget, és lehetővé teszi, hogy a színházak hosszabb távon, stabil alapokon tervezzenek.”

Hasonlóan fogalmaz Barabás Botond, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, aki szerint az intézkedés megtartó erővel bír: „A színház nem alkalmi munkahely, hanem hivatás. Aki ezt választja, az tudja, hogy nem a gyors siker vagy a könnyű út miatt teszi. A mostani béremelés azt mutatja, hogy a döntéshozók ezt a hivatást komolyan veszik, és felelősséget éreznek azok iránt, akik nap mint nap ezért dolgoznak. Ez bizalmat teremt, ami nélkül nincs jó társulat.”