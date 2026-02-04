Rendkívüli

Bélyegre költözött a citera és a „Kelet zongorája”

Érdekes kétnyelvű kiadást jelentetett meg a Magyar Posta.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 18:55
Nemzetek kincsei: magyar és kínai népi hangszerek címmel bocsátott ki bélyeget a Magyar Posta szerdán Budapesten, a Kínai Kulturális Központban.

Kína
Forrás: Posta.hu

– Magyarország és Kína kapcsolata az elmúlt években új szintre lépett. A két ország között már egy olyan átfogó stratégiai partnerség jött létre, amely gazdasági, kulturális, társadalmi és közösségi szinten is hosszú távra szól – hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az ünnepélyes kibocsátáson. Túri Anikó szerint a rendkívül bizonytalan globális környezetben a magyar–kínai kapcsolatok stabilitást, kiszámíthatóságot és növekedési lehetőséget jelentenek Magyarországnak.

Túri Anikó ismertetése szerint 

a Magyar Posta által kibocsátott új bélyeg a kínai kucseng és magyar citera megjelenítésével a két nép művészeti, népzenei párhuzamát mutatja be, és közben kifejezi a hagyományok iránti tisztelet és a tradíciók megőrzésének fontosságát.

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 12 év során Kína és Magyarország közösen bocsátotta ki a kínai tizenkét állatövi jegyet bemutató bélyegsorozatot, amely nagy népszerűségnek örvendett. Az új, Nemzetek kincsei-sorozat a két ország jellegzetes kulturális és művészeti örökségeit mutatja be, a sorozat első kibocsátásaként a kínai–magyar népi hangszerek párosát állítja egymás mellé – mondta a nagykövet.

 

A citerától a „Kelet zongorájáig”

A citera az egyik legelterjedtebb magyar népi hangszer, bár a megnevezése a XIX. század első felére tehető. Játék közben asztalra, állványra helyezhető, húrjainak száma a kialakítástól függően változó, általában 16-18. A hangszer a hagyományos magyar közösségek zenei életében volt jelen, megszólaltatták közösségi munkaalkalmak idején, bálokon, lakodalmakban.

A kucseng népszerű kínai, fából készült hangszer, melyen napjainkban 21 selyemhúr található, a húrokat külön mozgatható húrlábak osztják két részre – ezáltal a hangszeren további magasabb és mélyebb hangok is lejátszhatók. A hangszert állványra helyezve használják. Hagyományos pengetős húros hangszer, a han nép egyik ősi nemzeti hangszere, amely az egész országban elterjedt, népszerűsége ma is töretlen. 

Széles hangterjedelme, szép és kellemes hangszíne, gazdag játéktechnikája és erőteljes kifejezőkészsége miatt a hangszerek királyának nevezik, és a „Kelet zongorájaként” is ismert.

A bélyegújdonság Baticz Barnabás tervei alapján húszezer példányban készült.

