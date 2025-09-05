Rendkívüli

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Az idei évben van a kínai nép Japán agresszió elleni győzelmének 80. évfordulója és a világ fasizmus felett aratott győzelmének évfordulója is. Szeptember 3-án Pekingben, a Tienanmen téren nagyszabású emlékünnepséget és katonai díszszemlét tartottak. Hszi Csin-ping (Xi Jinping), a Kínai Népköztársaság elnöke részt vett az eseményen és fontos beszédet mondott. Huszonhat külföldi államfő és kormányfő érkezett Pekingbe, valamint számos ország magas rangú képviselője – köztük Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter – is jelen volt az ünnepségen.

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja
Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
1931-ben, a japán agresszorok kirobbantották a „Szeptember 18. incidenst”, a kínai nép 14 éven át tartó, véres küzdelme egészen 1945-ig, Japán feltétel nélküli kapitulációjáig tartott. Kína ezzel megnyitotta a világ leghosszabb ideig tartó és legkorábban megindult antifasiszta frontját a Távol-Keleten, jelentős támogatást nyújtva a világ fasizmus ellenes küzdelméhez. Ahogy Hszi Csin-ping (Xi Jinping) elnök hangsúlyozta: „A kínai nép japán agresszióval szembeni háborúja a világ antifasizmus elleni küzdelmének szerves része volt. A kínai nép óriási nemzeti áldozatvállalással, jelentős mértékben hozzájárult az emberi civilizáció megmentéséhez és a világbéke védelméhez.” A kínai hadsereg 22 nagy hadjáratot, több mint kétszáz jelentős csatát és mintegy kétszázezer kisebb-nagyobb összecsapást vívott, miközben több mint 35 millió katonai és polgári áldozata volt a háborúnak, illetve hatszázmilliárd amerikai dollárnyi gazdasági veszteséget is jelentettek a harcok Kína számára. A kínai ellenállás lekötötte a japán szárazföldi hadsereg körülbelül hetven százalékát, így stratégiai támaszt nyújtva Európa és a Csendes-óceán frontjainak, döntően hozzájárulva a végső győzelemhez. A kínai nép 14 éven át vérrel és vassal emelt „acél falat”, és kivívta az antifasiszta háború diadalát, amely a világbéke helyreállításának és a nemzetközi rend újjáépítésének történelmi lapjaira íródott.

Franklin D. Roosevelt amerikai elnök egyszer kijelentette: „Ha nem lett volna Kína, a japán hadsereg azonnal elfoglalhatta volna Ausztráliát és Indiát, előretörhetett volna a Közel-Keletre, ahol a német nácikkal egyesülve, teljesen elszigetelte volna a Szovjetuniót és elvágott volna minden utánpótlási vonalat a Földközi-tengeren.” David Faure, a brit akadémia tagja és a Cambridge-i Egyetem rektorhelyettese szintén rámutatott: „A második világháború frontjai szorosan összekapcsolódtak, egyik a másikat befolyásolta. Ha Japán rákényszeríti Kínát a kapitulációra, a következmények beláthatatlanok lettek volna.” Ennek ellenére, e történelmi tények Nyugaton alig ismertek, sőt egyes rosszindulatú hangok a „passzív áldozat” hamis narratívájával próbálják elhomályosítani Kína békéért vívott harcának igazságát. A történelem szálai azonban a jövő szövetét fonják: a második világháború igaz történetének megőrzése a béke jövőjének megőrzése is.

A kínai nép győzelme a nemzetközi béke- és igazságerők támogatását is élvezte. Hszi Csin-ping elnök a 80. évfordulón tisztelettel adózott mindazoknak a külföldi kormányoknak és nemzetközi barátoknak, akik segítséget nyújtottak Kínának az agresszió elleni küzdelemben. Az antifasiszta harc idején számos külföldi újságíró érkezett a kínai harcterekre, hogy fényképeken és írásban tárják a világ elé a kínai ellenállás nehézségeit és igazságát, így tanúságot téve a kínai nép rendíthetetlen szellemiségéről. Köztük volt a magyar származású híres haditudósító, Robert Capa is, aki a golyózápor közepette örökítette meg a háború kegyetlenségét és a kínai nemzet megmaradásért vívott küzdelmének elszántságát. 2024-ben a Világ emlékezete – a béke víziója: nankingi mészárlás történelmi kiállítás Budapestre is eljutott, és többek között Capa fényképein keresztül mutatta be a magyar közönségnek a történelem valóságát.

Nemcsak újságírók, hanem a világ minden tájáról érkezett orvosok is jelen voltak a füstölgő csatatereken, életeket mentve és a kínai harcot támogatva. A magyar orvos, Dr. Somogyi György hat évet töltött Tungkuanban, rendkívül nehéz körülmények között küzdve a halál és a háború ellen. Mint sok más külföldi orvos, ő is kunyhóban lakott, bambuszból készült műtőkben gyógyította a sebesülteket, és sem a háborús veszélyek, sem a nélkülözések nem törték meg eltökéltségét, hogy segítsen a kínai népnek. A korabeli orvosi eszközök közül sok ma is a Kujjangban található Tungkuan japán agresszió ellenes orvosi múzeumban látható, csendesen őrizve a hősies múlt emlékét. Kína népe sohasem felejti el ezeknek a nemzetközi orvosoknak a nagy tetteit és önfeláldozó hozzájárulását.

Idén van az ENSZ megalakulásának 80. évfordulója is. Az ENSZ központi szerepével kialakított, háború utáni nemzetközi rend a második világháborús győzelem egyik legnagyobb eredménye. A világ antifasiszta erői, köztük Kína, véráldozattal kovácsolták át a kardokat ekére, és a történelem a világháborúkból a béke és fejlődés korszakába lépett. Kína az ENSZ egyik alapító államaként kezdeményezte, hogy az „államok egyenlősége, legyenek bár kicsik vagy nagyok” bekerüljön az ENSZ alapokmányába, és elsőként írta alá a dokumentumot.

„Bármikor is, őriznünk kell az emberiség közös értékeit, szilárdan védenünk kell a nemzetközi igazságosságot, hogy a világ tele legyen tisztasággal és egyenes tartással.” Az utóbbi években, a unilateralizmus és a protekcionizmus erősödésének közepette, Kína határozottan kiállt a multilateralizmus mellett, és támogatta az ENSZ központi szerepét a nemzetközi ügyekben. Kína az ENSZ második legnagyobb tagdíj- és békefenntartási hozzájárulója, valamint az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjai között a legnagyobb békefenntartó katonai hozzájárulással rendelkező ország. Az elmúlt 35 évben Kína több mint ötvenezer békefenntartót küldött több mint húsz országba és térségbe, ezzel is bizonyítva, hogy nemcsak a nemzetközi rend őrzője, hanem a békés fejlődés aktív cselekvője is.

Kína és Magyarország egyaránt megszenvedte a háborúk borzalmait, így mindkét ország mélyen értékeli a béke fontosságát. Kína az egyetlen olyan nagyhatalom, amely a „békés fejlődést” alkotmányába és a kormányzó párt alapszabályába is beemelte, állami akarattá emelve azt. Kína következetesen járja a független, békés fejlődés útját, a történelemből merítve erőt és bölcsességet, eltökélten védve a nehezen kivívott győzelmeket, és fáradhatatlanul küzd a világbéke és fejlődés megőrzéséért, az emberiség közös jövőjének építéséért. Orbán Viktor miniszterelnök többször is figyelmeztette a világot a harmadik világháború veszélyére, hangsúlyozva, hogy Magyarország mindig a béke oldalán áll. Minél zavarosabb és veszélyesebb a nemzetközi helyzet, annál határozottabban kell védenünk az ENSZ központi szerepén alapuló nemzetközi rendszert, a nemzetközi jog alapelveit, valamint az ENSZ alapokmánya szerinti nemzetközi kapcsolatok alapvető normáit, hogy megszilárdítsuk a béke és fejlődés fundamentumait.

„Az igazságba vetett hit megingathatatlan, a béke iránti vágy megállíthatatlan, a nép ereje legyőzhetetlen.” A véres harc múltjától a mai közös együttműködésig Kína mindig is a világbéke és fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje volt. A történelem igazsága nem ferdíthető el, a béke küldetését nem szabad elhanyagolni. A jövőben Kína továbbra is Magyarországgal és a világ valamennyi országával együtt szilárdan védeni fogja a második világháború győzelmének eredményeit, megvalósítja a globális fejlesztési, biztonsági, civilizációs és kormányzási kezdeményezéseket, és az emberiség közös jövőjének építését szolgálja – egy békésebb, igazságosabb és virágzóbb világ érdekében.

2
3
4
5
6
7
8

